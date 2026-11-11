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유류세 인하 내년 1월까지 연장…휘발유 15·경유 25%↓

작성 2026.11.11 09:36 수정 2026.11.11 10:25 조회수
유류세 인하 내년 1월까지 연장…휘발유 15·경유 25%↓
▲ 지난 8일 서울의 한 주유소 모습

정부가 이달 말 종료 예정인 유류세 한시적 인하 조치를 2개월 더 연장합니다.

재정경제부는 오늘(11일) 이형일 부총리 겸 재경부 장관 주재로 열린 비상경제장관회의에서 이같이 결정했습니다.

중동 전쟁의 불확실성과 고유가 상황에서 국민의 유류비 부담을 줄이면서, 향후 유가 변동성 확대 등에 대응할 여력도 고려한 조치입니다.

이에 따라 휘발유 15%, 경유 25%, 부탄 25%의 현행 유류세 인하율이 내년 1월 31일까지 적용됩니다.

리터당 유류세는 인하 전보다 휘발유가 122원 낮은 698원으로 유지됩니다.

경유는 145원 내린 436원, 부탄은 51원 내린 152원입니다.

이 같은 인하율은 올해 5월부터 유지되고 있습니다.

정부는 산업과 물류 등에 필수적인 경유와 소형 트럭 등 서민 연료로 쓰이는 부탄에 상대적으로 높은 인하율을 유지할 방침입니다.

정부는 유류세 인하 조치 연장을 위해 교통·에너지·환경세법 시행령과 개별소비세법 시행령 개정안을 국무회의에 올린 뒤 시행할 계획입니다.

(사진=연합뉴스)
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