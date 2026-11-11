유류세 인하 내년 1월까지 연장…휘발유 15·경유 25%↓

▲ 지난 8일 서울의 한 주유소 모습

정부가 이달 말 종료 예정인 유류세 한시적 인하 조치를 2개월 더 연장합니다.재정경제부는 오늘(11일) 이형일 부총리 겸 재경부 장관 주재로 열린 비상경제장관회의에서 이같이 결정했습니다.중동 전쟁의 불확실성과 고유가 상황에서 국민의 유류비 부담을 줄이면서, 향후 유가 변동성 확대 등에 대응할 여력도 고려한 조치입니다.이에 따라 휘발유 15%, 경유 25%, 부탄 25%의 현행 유류세 인하율이 내년 1월 31일까지 적용됩니다.리터당 유류세는 인하 전보다 휘발유가 122원 낮은 698원으로 유지됩니다.경유는 145원 내린 436원, 부탄은 51원 내린 152원입니다.이 같은 인하율은 올해 5월부터 유지되고 있습니다.정부는 산업과 물류 등에 필수적인 경유와 소형 트럭 등 서민 연료로 쓰이는 부탄에 상대적으로 높은 인하율을 유지할 방침입니다.정부는 유류세 인하 조치 연장을 위해 교통·에너지·환경세법 시행령과 개별소비세법 시행령 개정안을 국무회의에 올린 뒤 시행할 계획입니다.(사진=연합뉴스)