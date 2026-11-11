100만 명 온다더니 "어? 이상한데"…'8백억 예산 펑펑' 황당 계산법 [취재파일]

100만 명 온다더니 '텅텅' 직접 가보니

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"이자가 매출의 2배" 손실만 500억

106만 명 온다더니 "어? 이상한데"

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케이블카, 돈만 문제가 아니다

오늘은 케이블카 얘기를 해보겠습니다. 여행 가면 한 번쯤 타 보셨을 겁니다. 전국에 운영 중인 관광용 케이블카가 43곳입니다. 새로 짓겠다는 곳도 10여 곳 정도 된다고 하죠. 지난 6월 지방선거 때는 지자체장 후보 23명이 케이블카나 모노레일을 공약으로 내걸었습니다. 그런데 이 케이블카들, 돈 벌고 있을까요? 2020년 이후 문을 연 다섯 곳이 4년 동안 낸 손실이 500억 원을 넘었습니다. 왜 이렇게 됐는지, 직접 제가 가 봤습니다. 경남 하동 금오산 케이블카입니다. 2022년 4월에 문을 열었고, 민간 자본 600억 원이 들어갔습니다. 제가 직접 타 봤는데요. 해발 849미터 정상까지 2.5킬로미터를 올라가는 동안 남해 바다와 한려해상의 섬들이 발아래로 펼쳐집니다. 솔직히 말씀드리면, 제가 타 본 케이블카 가운데 시설은 가장 좋았습니다. 그런데 손님이 생각보다 없었습니다. 개통 전 목표는 한 해 최대 100만 명이었습니다. 지난해 실제로 탄 사람은 15만 명입니다. 순손실은 49억 원, 개장한 뒤 가장 컸습니다. 운영사 대표를 만났습니다.[정현석/하동케이블카 운영사 대표 : 여수나 통영, 거제라든지 이런 지역적 인지도가 있는 도시들 사이에서 (하동은) 사람들이 인지를 좀 하기가 어려워서….]운영사 설명은 이렇습니다. 100만 명은 가장 잘됐을 때를 가정한 숫자였고, 손익분기점은 60만 명이었다는 겁니다. 개장한 뒤에 평균 이용객은 25만 명 정도 손익분기점의 절반도 안 됩니다. 모자란 돈은 투자자들이 증자로 메우고 있습니다.왜 손님이 이렇게 안 올까요? 하동만 그런 걸까요? 저희가 그린피스 서울사무소와 함께, 감사보고서를 공시한 케이블카 운영사 13곳의 4년치 실적을 들여다봤습니다. 2020년 이후 문을 연 곳은 다섯 곳입니다. 명량해상, 하동, 파주, 거제, 제부도 다섯 곳 모두, 4년 합계가 적자였습니다. 합치면 무려 501억 원입니다. 지난해 명량은 목표의 12%, 거제는 36%만 찾아왔습니다. 다섯 곳 중 네 곳은 영업으로 번 돈으로 이자도 다 내지 못했습니다. 명량을 조금 더 보겠습니다. 지난해 매출이 15억 원인데, 이자로만 30억 원이 나갔습니다. 매출의 두 배죠. 부채가 자산보다 많은 완전자본잠식 상태고요. 감사인은 보고서에 '계속기업으로서 존속능력에 의문이 있다'고 적었습니다. 대출 계약에는 이런 조건까지 붙었습니다. 특정 기간 손님이 일정 수 아래로 떨어지면, 대출 만기가 앞당겨집니다. 손님이 줄면 빚부터 갚아야 하는 겁니다. 그럼 흑자 나는 곳은 없느냐? 있습니다. 남산, 부산 송도, 여수처럼 2019년 이전에 문을 연 여덟 곳은 4년 내내 영업이익을 냈습니다. 원래 관광객이 많은 곳이기도 하고요, 먼저 생긴 곳들입니다. 그런데 이 여덟 곳도 여섯 곳은 지난해 매출과 영업이익이 전년보다 줄었습니다. 한마디로, 손님은 한정돼 있는데 케이블카만 늘어난 겁니다.그런데 문경은 좀 다릅니다. 지금까지 말씀드린 적자를 낸 다섯 곳은 전부 민간 회사입니다. 손실은 투자자가 떠안죠. 경북 문경시가 주흘산에 짓고 있는 문경새재 케이블카는 국비 지원 없이 전액이 시 예산입니다. 사업비는 2022년 490억 원에서 810억 원으로 늘었습니다. 이미 240억 원이 투입이 됐고요. 그럼 문경시는 손님이 얼마나 올 거라고 봤을까요? 한 해 106만 5천 명. 이 숫자가 어떻게 나왔는지 타당성 조사 보고서를 뜯어봤습니다. 세 가지 방식으로 계산해서 평균을 냈는데 그중에 하나가 좀 이상합니다. 8인승 케이블카를 21초마다 하루 8시간 꽉 채워 돌렸을 때 태울 수 있는 최대 인원입니다. 그러니까, 얼마나 올지가 아니라 얼마나 태울 수 있는지를 수요에 섞어서 평균을 낸 겁니다. 그리고 이 표를 보시죠. 2027년부터 2056년까지 30줄입니다. 이용객 칸이 전부 106만 5천 명입니다. 개장 첫해부터 30년째까지 한 명도 늘거나 줄지 않는다는 가정입니다. 이게 얼마나 큰 숫자냐면요. 당시 문경새재 한 해 탐방객이 220만 명이었습니다. 두 명 중 한 명이 케이블카를 타야 나오는 숫자입니다.[문상운/문경새재관리사무소장 : 그 당시(지난 조사)에는 사업 추진을 위한 간이 타당성 조사를 진행한 겁니다. 그래서 어떻게 보면 약간 부실하다 이렇게 볼 수도 있습니다.]다만 문경시는 사정이 달라졌다고 합니다. 당시 200만 명이던 방문객이 지난해 405만 명으로 늘었다는 겁니다. 405만 명으로 계산을 해도, 네 명 중 한 명은 반드시 타야 합니다. 지역 여론은 어떨까요?[김범주/문경새재상인회장 : (케이블카를 이용해) 하늘길을 만들어서 관광객을 유치하면 가장 효과적으로 (문경) 새재가 좀 발전할 수 있지 않겠나 (생각합니다.) 상권도 살릴 수 있고.][신용준/경북 문경시 : 타당성 검토부터 잘못된 문제고요. 무리하게 사업을 추진한 게 가장 큰 문제가 아닌가 싶습니다.]그럼, 이런 숫자, 누가 검증해야 할까요? 지방재정법은 사업비 500억 원이 넘는 지자체 사업에 행정안전부가 정한 전문기관의 타당성 조사를 받게 합니다. 문경은 490억 원으로 출발했습니다. 시 자체 용역으로 106만 명이 나왔고, 그 숫자를 근거로 사업이 추진됐죠. 이제 사업비가 810억 원이 되면서 재조사를 받아야 하는데, 아직 시작도 못 했습니다. 전문가는 이에 대해서 어떻게 평가할까요?[정병웅/순천향대 관광경영학과 명예교수 : 용역 발주를 하면 전부 장밋빛, 낙관적으로 예측하고, 인근 지자체에서 중복 투자가 일어나고 있어서 광역단체나 중앙부처에서 나서서 제어했으면 좋겠습니다.]행정구역은 나뉘어 있어도 관광시장은 하나인데, 같은 관광객을 여러 지자체가 저마다 자기 손님으로 계산하고 있다는 겁니다.지금까지는 경제성 이야기를 했는데 케이블카, 돈만 문제가 아닙니다. 문경 케이블카 상부 정류장이 들어설 자리입니다. 해발 970미터, 주흘산 관봉 부근입니다. 문경시는 환경영향평가 협의 때 여기서 나무 59그루를 베겠다고 했습니다. 시민단체가 드론으로 확인을 해 보니 약 2천 평이 벌채됐습니다. 100년 넘은 나무도 들어 있었습니다. 대구지방환경청은 지난 3월 공사중지 명령을 내렸습니다. 문경시는 헬기로 자재를 나르려면 불가피했다는 입장입니다. 이 자리는 산사태 위험 1·2등급 지역이고, 건물 예정지와 절벽 사이가 2~3미터입니다. 한국 궤도운송법에는 케이블카를 접을 때 시설을 철거하거나 원상복구해야 한다는 의무가 없습니다. 신고만 하면 되죠.그럼 다른 나라는 이 문제를 어떻게 다루고 있을까요? 프랑스는 2016년 법을 고쳐서, 리프트를 허가할 때 철거와 원상복구 의무를 함께 붙입니다. 법 시행 전에 지어진 시설은 예외라, 산속에 방치된 리프트가 113기나 됩니다. 일본 고베에서는 2004년에 멈춘 로프웨이 철탑이 17년 뒤에도 그대로 서 있었습니다. 국립공원이라 철거하려면 원상복구까지 해야 하는데, 산사태 위험과 비용 때문에 손을 못 댄 겁니다. 문경시는 12월에 사업을 계속할지 결정합니다. 산에는 이미 지주가 섰고, 상부 정류장 자리의 숲은 베어졌습니다. 106만 명이 30년 동안 탈 거라는 계산서는 아직 한 번도 검증받은 적이 없습니다.