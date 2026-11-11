농수산·축산 통합 대신 유지…경기도, 조직개편안 수정

▲ 경기도청

경기도가 민선 9기 첫 조직개편안에 대한 도청 안팎의 의견을 수렴해 수정안을 마련했습니다.경기도는 지난 10일 현재 '30개 실국 5담당관 151과'를 '26개 실국 5담당관 142과'로 조정하는 내용의 수정안을 재입법예고 했습니다.앞서 도는 농수산생명과학국(행정1부지사 소관)과 축산동물복지국(행정2부지사 소관)을 농축수산생명국으로 통합하는 내용 등이 담긴 조직개편안을 지난달 21∼26일 입법예고했습니다.이후 동물보호단체, 전국한우협회 등이 통합안에 반대하며 반발했고 도는 입법예고 기간 565건의 의견을 접수해 수정안 마련에 나섰습니다.도는 이번 수정안에서 농수산생명과학국과 축산동물복지국을 각각 유지하고 현재 행정1·2부지사로 나뉜 지휘체계를 행정2부지사로 일원화하도록 했습니다.각 분야의 전문성을 살리면서 공동 대응이 필요한 사안은 협력해 업무의 일관성과 효과성을 높이고 방역과 동물복지 정책의 추진체계를 강화하는 취지입니다.지난 입법예고 기간 다수 접수된 사회혁신경제국과 이민사회국 폐지 철회 의견은 일부 반영됐습니다.사회혁신경제국의 경우 첫 개편안대로 경제산업실로 통합하되 사회연대경제 분야는 공동체 지원 기능을 포괄해 전담 부서를 두 개로 확대하기로 했습니다.이에 따라 경제산업실 내 경제기획관은 경제사회연대기획관으로 변경돼 사회연대경제와 공동체지원 정책의 기획·조정 기능을 보강하고 경제정책과와 연계를 통해 사회적경제 기업의 성장과 지역공동체 활성화를 뒷받침한다는 계획입니다.이민사회국은 여성가족국과 함께 성평등가족국으로 통합하는 대신 성평등가족국에 다문화이민사회과를 신설해 정착지원의 총괄 기능을 담당하도록 했습니다.이와 관련 경기도 외국인복지센터협의회는 지난 9일 국가인권위원회 앞에서 이민사회국 폐지 반대 기자회견을 열고 이를 재검토하라는 내용의 진정서를 인권위에 제출한 바 있습니다.도 관계자는 "유사·중복 기능을 통합하고 핵심 행정 수요에 조직 역량을 집중하는 개편 기조 아래 현장에서 제기한 의견을 반영해 수정안을 마련했다"며 "재입법예고를 통해 추가 의견을 수렴한 뒤 조례 개정안을 도의회에 제출할 예정"이라고 말했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)