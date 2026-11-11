'재정 빨대' 논란 추미애, 소방노조에서 재정 개선 감사패

▲ 추미애 경기도지사가 9일 경기도 수원시 경기아트센터에서 열린 제64주년 소방의날 기념식에서 인사말을 하고 있다.
소방을 '재정 빨대'에 빗대 논란을 빚은 추미애 경기도지사가 지난 9일 소방 재정 개선에 힘쓴 공로로 한 소방노조로부터 감사패를 받았습니다.
경기도는 미래소방연합노동조합이 9일 소방의 날을 맞아 추 지사에게 감사패를 전달했다고 밝혔습니다.
감사패에는 "국가직 소방공무원임에도 지방재정에 의존하는 소방의 구조적인 재정 문제에 공감하고 안정적인 소방 예산 확보와 국가의 책임 강화를 위해 목소리를 내준 데 감사의 뜻을 전한다"는 내용이 담겼습니다.
앞서 추 지사는 지난달 경기도 대상 국정감사에서 지자체 재정 문제 등을 언급하며 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 말해 논란을 빚었습니다.
그는 이후 해당 발언에 대해 공식 사과하고 소방 재정에 대한 국비 지원 확대를 거듭 주장해 왔습니다.
최근 더불어민주당과 정부, 청와대는 소방 분야의 긴급한 필수 투자를 위해 중앙정부가 지방정부에 2조 원 수준의 소방 재정을 지원하는 방안과 추가적인 소방 재정 확충을 검토하기로 했습니다.
미래소방연합노조는 소방공무원 권익 보호와 근무환경 개선을 위해 올해 초 설립한 노조로, 민주노총이나 한국노총 등 양대 노조에 가입하지 않은 독립 노조입니다.
추 지사의 빨대 발언 논란 당시에는 양대 노총 소속 소방공무원 노조가 일제히 반발했지만, 미래소방노조는 "적절하지 못한 표현이지만 소방조직을 폄하한 취지의 발언은 아니다"라는 입장을 냈습니다.
(사진=연합뉴스)
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