'재정 빨대' 논란 추미애, 소방노조에서 재정 개선 감사패

▲ 추미애 경기도지사가 9일 경기도 수원시 경기아트센터에서 열린 제64주년 소방의날 기념식에서 인사말을 하고 있다.

소방을 '재정 빨대'에 빗대 논란을 빚은 추미애 경기도지사가 지난 9일 소방 재정 개선에 힘쓴 공로로 한 소방노조로부터 감사패를 받았습니다.경기도는 미래소방연합노동조합이 9일 소방의 날을 맞아 추 지사에게 감사패를 전달했다고 밝혔습니다.감사패에는 "국가직 소방공무원임에도 지방재정에 의존하는 소방의 구조적인 재정 문제에 공감하고 안정적인 소방 예산 확보와 국가의 책임 강화를 위해 목소리를 내준 데 감사의 뜻을 전한다"는 내용이 담겼습니다.앞서 추 지사는 지난달 경기도 대상 국정감사에서 지자체 재정 문제 등을 언급하며 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 말해 논란을 빚었습니다.그는 이후 해당 발언에 대해 공식 사과하고 소방 재정에 대한 국비 지원 확대를 거듭 주장해 왔습니다.최근 더불어민주당과 정부, 청와대는 소방 분야의 긴급한 필수 투자를 위해 중앙정부가 지방정부에 2조 원 수준의 소방 재정을 지원하는 방안과 추가적인 소방 재정 확충을 검토하기로 했습니다.미래소방연합노조는 소방공무원 권익 보호와 근무환경 개선을 위해 올해 초 설립한 노조로, 민주노총이나 한국노총 등 양대 노조에 가입하지 않은 독립 노조입니다.추 지사의 빨대 발언 논란 당시에는 양대 노총 소속 소방공무원 노조가 일제히 반발했지만, 미래소방노조는 "적절하지 못한 표현이지만 소방조직을 폄하한 취지의 발언은 아니다"라는 입장을 냈습니다.(사진=연합뉴스)