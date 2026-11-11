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가을야구 팀 타율 1할대 다저스, 새 타격코치 게레로 영입

유병민 기자
작성 2026.11.11 09:28 조회수
다저스의 새 타격코치 페드로 게레로 (사진=AP, 연합뉴스)
▲ 다저스의 새 타격코치 페드로 게레로

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 월드시리즈 3년 연속 우승에 실패한 로스앤젤레스 다저스가 새로운 젊은 코치를 영입했습니다.

ESPN은 11일(한국시간) 다저스가 올 시즌 마이애미 말린스에서 활동한 페드로 게레로(37)를 신임 타격 코치로 선임했다고 전했습니다.

다저스는 그동안 선수들의 타격을 도왔던 에런 베이츠 타격 코치와 재계약에 실패했습니다.

게레로는 2019년부터 다저스에 몸담은 로버트 밴 스코욕과 공동 타격코치를 맡습니다.

다저스에서 2006∼2013년 마이너리그 선수로 뛰었던 게레로는 필라델피아 필리스와 샌프란시스코 자이언츠 보조 타격코치를 거쳐 2025시즌부터 마이애미 말린스 타격코치를 맡았습니다.

마이애미는 만년 하위 팀으로 평가되지만, 올 시즌 팀 타율 0.249(7위), 출루율 0.320(6위), 안타 수 1천347개(9위), OPS(출루율＋장타율) 0.727(9위) 등 공격 여러 분야에서 메이저리그 전체 10위 이내에 들었습니다.

특급스타들이 즐비한 다저스는 올 시즌 팀 타율 0.257(3위), 출루율 0.338(3위), 장타율 0.424(2위), OPS 0.762(2위)를 기록했습니다.

그러나 포스트시즌에서는 팀 타율 0.195, OPS 0.590 등으로 집단 부진에 빠진 탓에 내셔널리그 챔피언십 시리즈(NLCS)에서 밀워키 브루어스에 4전 전패를 당했습니다.
 
(사진=AP, 연합뉴스)
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