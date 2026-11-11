'가능한 사랑' 조여정 "美 아카데미 회원이지만 회비 미납해 투표권 없을 수도"

10일 오후 서울 삼청동에서 열린 영화 '가능한 사랑' 인터뷰에 참석한 조여정은 2019년 '기생충' 이후 7년 만에 다시 한번 아카데미 레이스를 참여하게 된 소감을 묻는 질문에 "그때는 드라마 촬영 중이어서 레이스에는 함께하지 못했다. 골든글로브와 오스카 시상식에는 갔지만 레이스가 한창일 때는 서울에서 촬영하면서 기사로 소식을 접했다"면서 "처음부터 함께하는 건 이번이 처음이다. 지금은 모두의 건강과 체력에 힘쓰고 있다. 체력이 좀 필요한 것 같다. 감독님도 늘 말씀하시지만 최선을 다하자는 마음"이라고 답했다.
아카데미 시상식은 단 하루지만, 오스카를 겨냥하는 영화들은 약 1만 명에 육박하는 아카데미 회원의 마음을 사기 위해 몇 달간 대대적인 캠페인을 벌인다.
조여정은 2019년 영화 '기생충'으로 주역으로 아카데미 4관왕 신화에 일조했다. 그러나 당시 배우들은 드라마와 영화 스케줄로 인해 제한적으로 아카데미 레이스에 참여했고, 조여정 역시 시상식에만 참석했다.
'가능한 사랑'으로 약 7년 만에 다시 아카데미 레이스에 참여하게 된 조여정은 수상의 기반이 되는 캠페인 활동에도 의욕과 의지를 드러냈다.
이와 함께 아카데미 회원으로서 투표에 참여할 수 있는 자격에 대한 이야기도 전했다. 조여정은 "사실 제가 기계에 친숙하지 못해 회비를 못 냈다"면서 "회비를 안 내면 투표권도 없어지는 건가. 사실 잘 모르겠다. 그동안 신경을 못 썼는데 다른 배우들한테 물어보든지 해야겠다"고 난감해했다.
투표권이 있다면 '가능한 사랑'에 투표할 생각인가라고 묻자 "비밀 투표 요건이 있을 것 같아서 말하기 조심스럽지만 투표를 할 수 있다면 당연히 '가능한 사랑'에 행사할 것"이라고 조심스레 답했다.
송강호, 전도연, 박해일, 하정우, 조여정 등 한국을 대표하는 배우와 이창동, 박찬욱, 봉준호 등의 감독들은 아카데미 회원으로 위촉돼 투표권을 가지고 있다. 수상 후보가 될수도 투표권자가 될 수도 있는 것이다.
'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기로 이창동 감독이 8년 만에 내놓은 신작이다. 조여정은 이 작품에서 이창동 감독을 투영한 다큐멘터리 감독 예지로 분했다.
영화는 지난 6일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.
(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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