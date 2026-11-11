캄캄한 도로 위에 자주포?…연쇄 추돌로 1명 사망

가로등 불빛 하나 없는 캄캄한 도로입니다.



전조등을 위로 켜야 그나마 멀리 볼 수 있고, 하향등으로 내리면 금세 시야가 좁아집니다.



[한문철/교통사고 전문변호사 : 상향등을 하향등으로 바꿨네요.]



제보자 차량 옆으로 다른 차가 빠르게 달리다가 뭔가를 그대로 들이받습니다.



뒤따르던 또 다른 차량도 연쇄 추돌 사고를 냈습니다.



처참한 사고 현장, 추돌 사고의 시작은 국도를 주행하던 자주포 때문이었습니다.



군 당국에 따르면 지난 5일 저녁 7시쯤, 강원도 철원군의 한 국도에서 이동 중인 육군 자주포를 민간인 차량 두 대가 잇따라 들이받는 사고가 발생했습니다.



이 사고로 운전자 1명이 숨지고, 다른 운전자도 다쳤습니다.



자주포는 훈련을 마치고 부대로 복귀하고 있던 것으로 알려졌습니다.



이 사건은 한문철TV를 통해 알려졌는데 사고 당시 영상을 보면, 자주포 뒷쪽에 운행 중을 알리는 표시등이 제대로 보이지 않는 상황이었습니다.



[한문철/교통사고 전문변호사 : 아, (신호수 불빛이) 이제야 이제야 나오네. 저 위에서. 아니, 아까 했었어야지. 아까 아까 아까. 아니 저 위에서 경광등을 돌리면서 가든가 위에서. 비상등을 켜든가.]



경찰은 사고 당시 자주포의 운행과 안전조치가 적절했는지 확인하기 위해 군사경찰과 함께 대열 간 거리와 주행 속도 등을 조사하고 있습니다.



이와 함께 사고 차량들의 주행 속도를 확인하기 위해 국과수에 사고기록장치 감정을 의뢰했습니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)