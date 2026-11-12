[정치쇼] 김영진 "서울 지역 의원들 종부세 문제 제기 당연히 할 수 있어…적절히 조정해야"

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[SBS 김태현의 정치쇼]

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▷김태현 : 할 말을 하는 영맨, 더불어민주당 김영진 의원과 함께합니다. 안녕하세요.▶김영진 : 안녕하세요.▷김태현 : 어제 사실 여당 입장에서 이거 되게 중요한 만찬이잖아요. 대통령이 여당 대표, 원내대표를 청와대로 불러서 비서실장하고 정무수석 이렇게 배석한 상태에서 만찬을 했어요. 그것도 비공개로요. 이 타이밍에 지금 대통령이 그냥 뭐 시간 맞으니까 밥이나 한번 식사나 합시다 이건 아니었을 것 같고요. 이 타이밍에 여당의 투톱을 청와대로 부른 이유는 뭘까요?▶김영진 : 저는 지금 뭐 당연히 적절한 시기에 한 것 같은데요. 왜냐하면 가장 중요한 예산과 법안, 정책을 정기국회에서 다루고 있고요. 12월 2일에 잘 통과를 해서 내년 예산과 법안을 잘해야 되기 때문에요. 그걸 책임지고 있는 당대표, 원내대표와 만나서 정책과 법안, 여러 가지 방향에 대해서 얘기를 하고요. 당과 정부, 청와대가 당정청이 잘 맞춰가는, 호흡을 맞추는 게 필요한 시기였던 것 같아요.▷김태현 : 의원님, 솔직히 지금 여러 가지로, 특히 신천지 뒤에 다시 얘기하겠지만요. 신천지 문제로 김민석 대표가 좀 쉽지 않잖아요. 친청계에서 워낙 많이 공격하고 흔들고 이러니까요. 그런 김민석 대표에게 힘을 실어주겠다. 대통령의 이런 의도도 좀 있을까요?▶김영진 : 저는 원래 이재명 대표 시기에 김민석 대표가 수석최고위원을 했었기 때문에 두 사람 사이에는 긴밀하게 논의하고, 사실은 2025년 대선에 주요한 역할을 김민석 대표가 해왔지 않습니까. 그래서 그 신뢰와 믿음은 제가 보기에는 변함이 없을 것 같아요.▷김태현 : 네.▶김영진 : 그런데 근래에 당내에 여러 가지 갈등이 있지만, 그래도 당대표가 중심을 잡아서 잘해 나갔으면 좋겠다 그런 취지도 같이 저는 있다라고 봅니다.▷김태현 : 그러면 역시 당장 오늘 아침부터라도 김민석 대표의 말이 어제보다는 조금 더 힘이 실릴 수밖에 없겠네요. 대통령과의 어떤 만찬을 통해서 힘을 좀 받고요.▶김영진 : 그런 건 뭐 당연하겠지요. 왜냐하면 대통령과 김민석 대표가 만나서 서로 얘기를 했고요. 또 둘이 얘기한 건 아니고, 한병도 대표랑 많은 사람이 있었기 때문에 큰 공감대가 있었겠다 이런 생각이 듭니다.▷김태현 : 알겠습니다. 부동산 문제를 짚어볼게요. 민주당은 항상 부동산 문제, 사실은 민주당이 선거에서 만약에 지는 때는 대부분 이거 때문에 진다고들 하는데요. 어제 대통령이 “당정이 한마음 한뜻으로 움직여야 된다.” 이런 얘기를 했거든요. 이게 너무나 당연한 얘기이기는 한데, 지금도 당청 간에 종부세 문제 가지고 이견이 좀 있어서요. 대통령이 그것도 좀 의식을 한 걸까요?▶김영진 : 저는 구체적으로 종부세 관련한 비거주 14억에 대한 문제를 대통령이 직접 얘기하지는 않았을 것 같아요.▷김태현 : 그런 언급은 없었다고 어제 발표됐지요.▶김영진 : 그렇기 때문에 그거는 저는 서울지역의 국회의원들은 당연히 저는 문제제기를 할 수 있다고 봅니다.▷김태현 : 그래요?▶김영진 : 왜냐하면 종부세는 사실은 노무현 정부에 시작을 해서 쭉 변해왔어요. 6억, 9억 이렇게 하다가 윤석열 정부 때 11억까지 갔고, 그다음에 이번에 12억까지 조정을 했고, 이번에 14억이 나왔지 않습니까. 그거는 저는 당연한 거 아닙니까. 시장가격이 올라갔기 때문에 그에 따라서 조세를 조정을 하고, 그러면서 조세저항이라는 부분도 있었기 때문에 합리적인 조세정의에 입각해서 제가 보기에는 조정하고 있다라는 생각이 들고요.▷김태현 : 네.▶김영진 : 서울지역 의원들은 실제로는 부동산 관련해서 조세정책보다는 공급정책을 통해서 부동산 문제를 풀겠다라고 하는 큰 방향이 있는 거 아니에요. 그 방향을 먼저 하고, 그에 따라서 부수적인 것으로 조세정책을 하고 있기 때문에 그 문제를 제가 보기에는 서울지역 의원들이 얘기하는 건 당연한 것 같아요.▷김태현 : 서울지역 의원 입장에서는 그렇고요. 수원지역인 의원님 입장에서는 어떠세요?▶김영진 : 수원지역도 비슷합니다.▷김태현 : 의원님도 문제점을 좀 느끼고 계세요?▶김영진 : 저는 부동산 문제와 여러 가지 대출규제 이런 것 때문에 실제로는 부동산의 가격을 억누르는 것도 있지만, 전체적으로 보면 건설경기나 기본적인 이 흐름 자체가 약간 막힌 것도 있어요. 그래서 자율적으로 좀, 부분적으로 조정할 필요도 있는데요. 현재는 너무 강한 부동산가격의 폭등 이런 부분들이 있었기 때문에 지금 조정하고 있는 상황이라서요. 저는 적절하게 조정할 필요는 있다 이런 생각입니다.▷김태현 : 그래요? 의원님 지역구가 제가 알기로는 팔달구 쪽이시잖아요.▶김영진 : 팔달구는 종부세 대상은 거의 없을 거예요.▷김태현 : 아파트가 좀 많이 들어가지 않았어요? 재건축·재개발 돼서요.▶김영진 : 재건축·재개발이 돼가고 있지만, 종부세 14억이면 실거래가로 20억 정도 되기 때문에요. 팔달구는 20억이 넘는 집이 그렇게 많지는 않아요. 그렇기 때문에 해당 사항은 많지 않지만요. 그래도 제가 보기에는 국민들이 느끼는 그런 생각이 있기 때문에 적절하게 조정하는 거는 저는 특별하게 문제가 되지 않는다 그렇게 보고 있습니다.▷김태현 : 그런데 지금 오늘 아침 보도 나는 거 보니까 청와대에서는 이거 자꾸 바꾸기 시작하면 세제 누더기 되는데 우리 정한 거 밀고 가야 된다. 수정은 없다는 취지의 얘기도 나오던데요.▶김영진 : 원칙을 잘 지켜나가는 것도 좋지만, 시장상황의 변화와 그다음에 서울지역의 평균 주택가격의 상승에 따르는 그런 상황이 있거든요. 조세는 조세정의를 만들어가지만, 실제로는 조세를 부담하는 국민들의 입장을 잘 판단하고 그에 따라서 조정하는 것은 저는 당연하다고 봅니다.▷김태현 : 그러면 이번에는 당청이 일치되는 건 중요하지만요. 청이 당의 뜻을, 당의 고민을 좀 헤아려서 조금 정책을 바꿔주셨으면 하는 바람이 있습니까?▶김영진 : 저는 제가 보기에는 11월 말에 재정경제위원회에서 부동산 관련한 세법을 논의하기 때문에 적절하게 조정해나가고, 의견을 수렴을 해서 잘하는 게 필요하다고 생각해요. 제가 보기에는 국민의 목소리와 국민의 눈높이에 맞추고, 그다음에 실제로는 부동산정책의 핵심은 공급을 통해서 수요를 좀 조정을 하고 그런 다음에 부동산 공급과 그다음에 전세, 월세 부분들을 잘 안정화시켜나가는 게 우리의 큰 방향이지. 제가 보기에는 종부세를 걷어서 얻는 조세에 대한 부분들은 역할이 크지 않아요. 그래서 저는 적절하게 조정할 필요는 있다 그런 생각입니다.▷김태현 : 의원님, 솔직히 의원님도 수원이시고, 서울·경기·인천 수도권 의석을 민주당이 거의 다 가지고 있잖아요.▶김영진 : 네.▷김태현 : 수도권 의원들 모이시면 아직 총선 햇수로는 2년 남았는데요. 실제로 좀 위기감이 있습니까? 뭐 그런 보도들이 계속 있어서요.▶김영진 : 실제로는 여러 가지 얘기들을 하고 있는데 그렇게 썩 좋은 분위기는 아니지요. 왜냐하면 부동산 문제뿐만이 아니라 집권여당인 민주당이 조금 더 국민들과 같이 가야 되는 문제 속에서 약간 국정지지도, 정당지지율이 상당히 떨어지는 상황 속에서 위기감을 느끼고 있는 건 현실이고요. 그 문제를 우리가 어떻게 해결해나갈 것인가에 대한 얘기와 생각들을 많이 하고 있는 상황입니다.▷김태현 : 종부세 문제도 그 선상에,▶김영진 : 그중에 하나이지요.▷김태현 : 그중에 하나이고, 그 선상에서 좀 풀어야 된다?▶김영진 : 적절하게 저는 얘기할 필요는 있다 그런 생각입니다.▷김태현 : 어쨌든 당의 고민을 좀 들어달라 뭐 이런 말씀이신 거네요.▶김영진 : 적절하게 논의하고 조정해나가는 게 필요하다 이런 생각입니다.▷김태현 : 알겠습니다. 교통정리가 또 필요한 이슈가 있어요. 신천지요. 이거는 그런데 지금 보니까 이성윤 최고위원은 전두환 씨에 빗댔어요. “성공한 쿠데타는 처벌하지 않는다.” 그 말까지 꺼내면서요. “성공한 정치공작이다.” 뭐 이렇게 얘기하고요. 한민수 최고위원은 “자승자박이다.” 이런 얘기를 하고요. 김민석 대표가 눈물을 흘리면서 사과하면서 여기서 덮자라고 했는데, 친청계는 지금 안 덮거든요. 말이 지금 더 세지거든요. 이거 어떻게 정리해야 됩니까?▶김영진 : 시간이 지나면 마무리가 되겠지요. 그리고 실제로는 신천지 문제가 저는 8월 우리 전당대회 때 신천지 여부를 가지고 김민석, 정청래, 송영길을 선택하지 않았다. 그게 핵심적인 후보선택의 기준은 아니었다고 생각을 해요.▷김태현 : 네.▶김영진 : 그런데 그걸 가지고 너무 과하게 얘기하는 것 자체는 저는 적정한 것 같지 않고요. 특히 “전두환의 정치공작이다.” 이렇게 얘기하는 것은 저는 선을 넘었다라는 생각이 듭니다.▷김태현 : 네.▶김영진 : 저희들이 민주당 내에서 하는 발언과 행위, 행동도 어느 정도를 지켜나가면서 민주당의 그 우물을 같이 잘 지켜야 되는데요. 거기에 계속 그렇게 과도한 언어를 통해서 우리 내부의 갈등을 심화시키고 어렵게 만드는 것 자체를 저는 모르겠어요. 저는 그분들은 어떤 생각으로 그런 얘기를 하는지 모르겠지만, 그 얘기를 듣는 대다수의 민주당 국회의원들과 당원들은 대단히 불편한 생각이에요.▷김태현 : 네.▶김영진 : 그리고 이제 신천지 관련해서 최고위원들 간의 논쟁과 다툼에 대해서 국민들도 아예 관심이 없고, 대다수의 당원들은 아무 관심도 없습니다. 그리고 그거 때문에 민주당이 상처받는 것에 대해서 대단히 불편한 상황이라는 것을 지도부가 좀 알고 적절하게 조정해나가면서, 대안을 가지고 해결책을 만들어내는 게 필요하다 그런 생각입니다.▷김태현 : 그런데 조용하지가 않아요. 왜냐하면 이게 사실은 김민석 대표가 발표 안 하고 덮은 것도 어쨌든 당내 화합 뭐 이것 때문에 그랬다는 거잖아요. 중진의원들의 요청도 있었다고 하고요. 그런데 지금 정청래 의원 같은 경우에 우원식 의원, 박지원 의원 당내 최고참 중진의원들이 이제 그만하고, 화해하고, 더 이상 나가면 당 큰일난다 이렇게 고언을 하는데도 정청래 의원의 대답은 NO입니다. “가해자와 피해자가 50%씩 책임을 나눠서 지라는 겁니까?” 그리고 박지원 의원에 대해서는 “줄곧 저를 욕하던 사람이 할 소리는 아니지요. 심판 자격이 없는 사람은 심판 행세만 하지 말고 빠지세요. 그냥 가던 길 가세요.” 지금 박지원 의원에게도 쏘아붙인 거란 말이에요. 이게 수습이 안 되고 더 커지는 것 같아요. 친청계는 뭔가 이거 싸움을 더 크게 가지고 가고 싶어하는 것 같은 느낌이 들거든요.▶김영진 : 저는 정청래 대표가 그런 본마음은 아니라고 생각을 해요. 정청래 대표가 민주당이 어려움에 빠지는 과정과 길을 저는 좋아하지 않는다고 생각을 하거든요. 민주당이 잘 되고, 실제로는 민주당의 지지율이 오르고, 그를 통해서 국민의 신뢰받는 정당으로 나가는 게 필요한데요. 본인이 느꼈던 부분에 관한 소회를 저는 얘기하고 있다고 보는데요.▷김태현 : 네.▶김영진 : 실제로는 김민석 대표가 세 번 정도 크게 국민들에게 공개적인 사과를 했고, 내용에 대해서도 잘 알고 있고, 그런 다음에 신천지 문제가 이번 전당대회에서 결정적으로 당대표를 선출하는 데 선택의 기준이 되지도 않았고, 그거 때문에 당대표가 바뀌거나 또 그러지 않은 상황을 알고 있거든요. 그래서 저는 정청래 대표가 앞으로 잘 고민하고 판단할 것이다 그런 생각이 듭니다.▷김태현 : 의원님, 혹시 정청래 대표 머릿속에는 민주당이 잘 되는 길, 정권 재창출, 총선 이기는 거 이게 중요하잖아요.▶김영진 : 가장 중요하겠지요.▷김태현 : 그런데 그 수단이 지금처럼 김민석 대표 체제로 가는 게 아니라 이참에 김민석 대표를 끌어내리고, 조국혁신당이랑 합당하고, 그래서 원래 전통적 지지층, 강성지지층 여기가 당을 다시 장악해서 그렇게 가는 게 총선 이기고, 대선 이기는 거다 이렇게 생각하는 거 아니에요?▶김영진 : 그렇게 좁게 생각하지는 않을 것 같아요.▷김태현 : 그래요? 지금 너무 말이 세니까요.▶김영진 : 왜냐하면 민주당은 당대표 경선 때 많은 엄청나게 격렬하게 하기는 하지만, 실제로 당대표가 선출되면 그 당대표를 중심으로 단합해서 잘 이끌어나가는 거고요. 두 번째는 또 여당의 입장에서 이재명 민주당 정부가 성공하는 것이 가장 중요한 상황 아닙니까. 그런데 그것을 뒷받침하는 집권여당이 더 많이 흔들려서 사실은 내부의 문제 때문에 국민들에게 불편함을 주고, 국민들이 보시기에 민주당이 왜 그래? 이런 느낌을 주는 것 자체는 어느 정치인에게도 도움이 되지 않아요. 그거는 김민석, 정청래 모든 우리 민주당을 이끌어나가는 주요한 정치인들에게 도움이 되지 않는다. 그리고 판단은 제가 보기에 이제는 신천지 문제와 여러 가지 문제에 관해서 얘기를 했기 때문에 그것은 당원과 국민들이 판단할 거예요. 앞으로 두 사람이 주요한 정치적인 본인의 미래가 있는 거 아니에요. 거기에 따라서 저 사람이 그 시기에 어떤 판단과 결정을 하면서 민주당을 이끌어나가고, 집권여당의 주요한 정치인으로서 어떤 선택과 결정을 했는지에 대해서 지금 매서운 매의 눈으로 지금 쳐다보고 있어요. 평가하고 있어요. 잘 판단하고 고민할 것이다 그렇게 보고 있습니다.▷김태현 : 의원님, 그나저나 명부 보셨어요?▶김영진 : 저는 안 봤습니다.▷김태현 : 왜요?▶김영진 : 특별한 의미를 갖고 있지 않기 때문에 반드시 제가 시간을 내서 봐야 될 의미를 느끼지 못했어요. 그리고 실제로 신천지 관련한 사안들이 지난 8월에 전당대회에서 당대표 경선에 주요한 역할이나 의미를 갖고 있지 않았기 때문에 그걸 가지고 싸우는 것 자체가 저는 타당하지 않다 그런 입장이라서 특별히 보지 않았습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 이용철 법무부 장관후보자요. 야당은 역시 법무부 장관이 나올 때마다 이제 공소취소 얘기를 하는 건데요. “지금은 법과 원칙에 따라 진상규명에 집중할 때” 이 얘기를 하잖아요. 그러니까 뭐 말 자체는 틀린 얘기는 아닌데, 전임 장관이나 장관후보자들이 나 공소취소 안 할 건데요? 이거랑은 조금 말이 달라서요. 야당은 계속 이걸 파고들어요. 여지를 열어뒀구나 이렇게요. 어떻게 보세요?▶김영진 : 여지를 열어뒀기보다는 법조인으로서 원칙에 따라 한 게 아닐까. 그러니까 법과 원칙에 따라서 특검에서 조사를 하니까 그 결과를 따르는 것이지요. 사실은 뭐 특검법에서도 공소취소를 걷어냈고, 다른 사건에 대한 이첩도 걷어냈고, 그다음에 재판 중인 사건에 개입하지 않는 것도 걷어냈기 때문에요. 실제로는 공소취소권이 특검의 주요한 이슈가 아니지 않습니까. 그리고 특검은 그 시기에 있었던 정치적인 수사, 정치적인 조작기소에 관한 부분들을 살펴보면서 앞으로는 사실은 정치검찰에 의해서 인위적으로 수사를 하는 것이 타당하지 않다라고 하는 시금석을 만드는 것이지, 그것을 가지고 무슨 공소취소를 이끌기 위한 사전 정지작업은 아니라고 저는 보거든요. 그에 따라서 얘기한 게 아닐까라고 보고 있습니다.▷김태현 : 그래도 의원님, 청문회에도 무사통과하고 조용히 하기 위해 이렇게 좀, 논란이 없기 위해서 뭐 공소취소 안 할게 그냥 시원하게 그냥 한마디 해 주시는 것도 나쁘지 않을 것 같은데요.▶김영진 : 그건 본인의 생각이겠지요. 본인의 생각이고요. 청와대 법무비서관도 했고, 오랫동안 변호사 역할을 해온 입장하에서 얘기하는 게 아닐까 그런 생각이 듭니다.▷김태현 : 알겠습니다. 한덕수 전 국무총리가 구속기간 만료로 지금 석방될 수도 있다. 이 얘기가 나오거든요. 민주당에서는 지금 지켜보고 있던데요. 이거 만약에 석방되면 대법원장 탄핵에 힘이 더 실립니까?▶김영진 : 저는 뭐 그것과 그것이 연관된다라고 보지는 않는데요. 실제로는 사실 우리 국민들의 눈높이가 있는 거 아니에요. 내란과 불법계엄에 대한 이런 상황에 대해서 단호하게 법적인 판단을 내려서 다시는 그런 일이 없게끔 하는 거고요. 공직을 맡은 사람들이 그런 문제에 관해서 내란, 계엄의 문제 속에서 명확한 자기 입장을 가지고 헌법과 법률을 수호할 필요가 있다라고 하는데요. 핵심적인 책임자였던 국무총리가 그렇지 않은 것에 대한 책임을 묻는 것이기 때문에 저는 사법부의 수장인 조희대 대법원장과 법원에서 그에 따르는 국민적인 시각과 판단들을 잘해 주는 게 필요하다. 그래서 조희대 대법원장이 책임지고 그 문제를 해결해야 된다 이렇게 보고 있습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 여기까지 하도록 할게요. 더불어민주당의 김영진 의원이었습니다. 감사합니다.▶김영진 : 고맙습니다.