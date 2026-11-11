[정치쇼] 김성태 "결기 안 느껴지는 국힘 장외투쟁, 의원직 총사퇴 걸고 막아라"

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[SBS 김태현의 정치쇼]

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▷김태현 : 오늘은 누가 어떤 일로 그를 화나게 만들었을까. 수요일에 만나보는 앵그리 성태, 김성태 국민의힘 전 의원과 함께합니다. 안녕하세요.▶김성태 : 안녕하세요. 김성태입니다.▷김태현 : 의원님, 오늘은 많아요, 한 명이에요?▶김성태 : 좀 많지요.▷김태현 : 오늘은요? 왠지 느낌이 제가 그래서요.▶김성태 : 젠슨황 이 친구도 지금 한소리 안 하고 넘어갈 수도 없잖아요.▷김태현 : 그러면 오늘 또 젠슨황.▶김성태 : 젠슨황이랑 조작기소 특검의 중심인물 이재명 대통령, 그리고 국민의힘도 현재 이런 대한민국의 사법체계도 다 무너지고, 또 형사‧사법체계뿐만 아니라 현재 공소취소 특검의 종착역은 누구를 위한 종착역인지 뻔히 알면서도 지금 이 결기 가지고 뭘 결단을 할 수 있는 것이냐.▷김태현 : 알겠어요. 하나씩 볼게요.▶김성태 : 하나씩 해 봅시다.▷김태현 : 순서대로 한번 조작기소 특검법부터요. 그렇지요? 이거는 우리 조작기소 특검법 이거는 우리 의원님 입장에서는 앵그리의 상대로 빼박인 거잖아요.▶김성태 : 그렇지요.▷김태현 : 그렇지요? 일단 그거 가기 전에 이용철 법무부 장관후보자는 앵그리 대상입니까, 아니면 관심이 없으십니까? 어때요?▶김성태 : 이거는 이재명 대통령과 친정세력인 민주당 입장에서는 이거는 빼박이에요.▷김태현 : 뭐가요?▶김성태 : 이제는 이판사판입니다.▷김태현 : 아, 이제는요.▶김성태 : 이제 청문회 과정이나 뭐 또 인사검증 시기잖아요. 언론도 그렇고, 앞으로 국회에서 청문회 일정이 잡히면 이게 공론화될 건데요. 이건 하나의 요식절차이지 큰 의미는 안 돼요. 그러니까 앞에 김승원 법무부 장관 내정자보다 더한 상황이 되더라도 이번에는 임명권자인 이재명 대통령이 장관 임명으로 그대로 밀어붙인다. 그런 카드예요.▷김태현 : 의원님, 사람만 봤을 때 부적합하다고 보세요?▶김성태 : 현재 상황까지는 그래도 뭐 친정집 내부에 검사 출신이 아니라는 그런 측면에서의 검찰개혁을 드디어 마무리하고, 뭐 초대 공소청 체제하에 그런 법무부 장관 그런 자격 부분에 대해서는 그래도 민정비서관도 하고, 법률비서관도 했기 때문에 법률가로서 자격이 없다 소리는 못 하겠지요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 그렇지만 수준 높은 도덕성을 필요로 한 법무부 장관으로서 과연 유동규 말대로 포커판에서 그냥 뭐 이렇게 포커를 손톱으로 긁어서 밑장이나 들여다보는 어떤 그런 천박함이 있다 그러면 그거는 또 자격대상에서 멀어져야 되겠지요.▷김태현 : 결국 그러면 이용철 후보자의 제일 미션은 공소취소다 이렇게 보시는 거예요?▶김성태 : 이분은 공소취소 아니면 장관 임명할 이유가 없어요. 그러면 현역의원 박균택이나 양부남은 뭐가 되는 겁니까. 전 국민들한테, 전 언론들한테 이 두 사람 중에 장관 할 거야 이렇게 사실상 공표했었잖아요. 그런데 그 두 사람을 접었는데요.▷김태현 : 그 이유는 뭐라고 보세요?▶김성태 : 그건 뭐예요?▷김태현 : 현역의원이니까 안 할 것이다?▶김성태 : 그 두 사람보다 더 확실한 사람이 바로 이용철이다.▷김태현 : 그러면 대통령과 관계가 오래됐으니까요?▶김성태 : 당연하지요.▷김태현 : 한 2010년 정도 그 이전부터 아시는 것 같던데요.▶김성태 : 나는 이 이야기는 유동규 본부장 이야기가 귀에 쏙 들어오더라고요. 이 양반은 말 한마디면 그대로 그냥 행동과 실천에 옮길 사람이다. 그러니까 사실상 이재명 대통령이 성남시장 되기 전부터 같은 법무법인에서 호흡을 맞췄지요. 그러니까 시장이 되고 난 이후에도 시장 인수위에 참여해서. 자신은 이재명 대통령의 측근 김현지나 정진상 이런 사람들을 잘 모른다 그랬는데, 하루 만에 그게 아니라는 기사가 나왔잖아요. 이 양반은 인수위원, 또 인수위원회의 간사를 갖다가 김현지, 정진상 두 사람이 다 했단 말이에요. 그런데 어떻게 모를 리가 있냐고요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 그러니까 그런 내용들이 앞으로 이 청문회 과정에서 많은 제보도 있을 것이고요. 그러니까 그 측근으로서 이재명 대통령과 함께한 그 세월들이 되레 지금은 많은 문제가 되겠지요.▷김태현 : 알겠습니다. 일단은 앞서 우리 김성태 의원님이 이용철 법무부 장관후보자에 대한 도박 관련 얘기를 하셨는데, 그건 유동규 씨의 주장이고요.▶김성태 : 주장이지요.▷김태현 : 후보자는 절대 그런 일이 없다, 거액의 판돈을 걸린 도박을 해 본 적이 없다. 이렇게 반박한 적이 있다는 걸 말씀을 드리면서요.▶김성태 : 네.▷김태현 : 어쨌든 대통령이 본인과 오래된 사람이기 때문에 공소취소라는 미션을 주기에 좋은 사람을 골랐다. 그리고 이용철 후보자는 그거를 수행할 수밖에 없을 것이다. 의원님은 이런 시각을 가지고 계신 거네요. 그렇지요?▶김성태 : 그러니까 지금도 그 한마디로 국민적 의혹을, 그런 우려를 해소할 것 같으면 아예 처음부터 나는 법무부 장관으로서 앞으로 공소취소 이게 뭐 조작기소 특검에서 어떤 수사결과가 나오더라도 법무부 장관으로서는 앞으로 공소취소 지휘할 생각은 없다.▷김태현 : 예전에 정성호 장관처럼요.▶김성태 : 그런 일은 없을 것이다. 명확하게 하고 해야 되지요. 그런데 법과 상식에 따라서 뭐 어떻게 하겠다 이런 거는 조작기소 특검에서 실질적으로 조작기소 사유를 갖다가 특검이 만들어내면 공소취소 할 수 있다는 한마디로 그 입장 아니겠습니까. 그 입장을 유지한 장관 내정자라면 순탄한 길을 결코 갈 수는 없는 거지요.▷김태현 : 알겠습니다. 야당은 반대하잖아요. 당연히 조작기소 특검법에도 반대하고, 이 인사에도 반대를 할 거예요. 이건 뭐 인사청문회를 준비를 할 거고요. 일단 전반적으로 근본적인 원인이 조작기소 특검법부터 시작이 되는 건데, 야당의 반발은요. 지금 장외투쟁하거든요. 청와대 앞에서 1인 시위하고, 그다음에 권역별 장외투쟁도 한다던데요.▶김성태 : 사실은 현재 장외투쟁하고 더 가열찬 투쟁을 통해서 국민적 울분과 공분을 조직할 필요가 있는 타이밍이에요.▷김태현 : 타이밍은요.▶김성태 : 그럼요. 대통령이 누차에 걸쳐서 자신이 조작기소를 당했다고 이미 결론을 다 내놓고 특검을 만들고 있잖아요. 그러면 이 특검에서 수사조작이 없었다고 말할 수 있겠습니까, 이 특검이? 그러면 결국 결론은 이미 다 내려놓고 짜맞추기식의 어떤 특검을 하겠다는 건데요. 그렇다면 그것이 오히려 조작특검이 될 수밖에 없는 거거든요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 세상에 수사받고 재판받는 그런 뭐 수많은 사람 중에서 억울하지 않은 사람이 어디 있겠습니까. 그런데 유독 이재명 대통령과 문재인 전 대통령만 이 조작기소를 통해서 사법적 피해를 보고 있는 당사자이고, 그 사람들을 위해서 국민의 혈세 400억 원을 가까이 쏟아붓는 그 특검이 과연 국민을 위한 특검이냐 이거예요. 그렇다면 제1야당이 이런 정말 몰상식한 이런 정치행위뿐만 아니라 국민혈세를 낭비하는 그런 특검이 만들어진다면 자신들의 모든 것을 다 걸고라도 이 특검을 막을 수 있는 그런 결기를 보여야지요.▷김태현 : 그런데 타이밍은 투쟁해야 될 타이밍은 맞는데요. 앞서 국민의힘에 대해서도 좀 앵그리를 하셨단 말이에요.▶김성태 : 네.▷김태현 : 만족 못하세요? 지금 투쟁이 잘 못 하는 것 같아요?▶김성태 : 제가 국민의힘에 앵그리하지요.▷김태현 : 왜요?▶김성태 : 조금 전에도 이야기하셨지만요.▷김태현 : 가열차지 못하다?▶김성태 : 그럼요. 지금은 가열찬 투쟁을 통해서 국민적 공감을 만들어내야 돼요.▷김태현 : 하는 게 너무 나이브해요?▶김성태 : 그러니까 이게 뭐 지금까지 늘 해오던 방식, 그러니까 2018년도에 저 프로그램은 제가 거의 다 만들었어요, 그냥.▷김태현 : 장외투쟁 방식이요?▶김성태 : 장외투쟁, 로텐더홀부터 해서 국회 계단, 그리고 청와대 앞 뭐 이런 거는 전부 다 그때 처음 다 시도하고 만든 거지요. 그대로 하고 있는데 이게 국민적 입장에서는 이게 정말 조작기소 특검이 상당히 공분을 갖고 있는데, 맨날 상투적인 어떤 그런 방식으로 이재명 대통령 탄핵 이야기하고 뭐 이런다고 이 사람들이... 결국은 왜 어제 국무회의에서 지난주 있었던 그 조작기소 특검 국회 의결사항을 왜 이걸 국무회의에서 결정을 하지 않고 다음 주로 미뤘겠습니까. 결국은 국민 여론을 조금 더 보는 거거든요. 그러면 이런 데 제1야당으로서 가열찬 어떤 투쟁, 그것도 진정 어린 그런 게 필요하다는 거지요.▷김태현 : 그러면 우리 의원님은 지금 야당 하는 게 못마땅하세요. 의원님이 지금 국민의힘 비대위원장이에요. 제가 비대위원장 지휘봉 드려요. 그러면 지금 뭐 하실 거예요, 어떤 식으로 하실 거예요? 지금 이 조작기소 특검법을 막아내기 위해서 의원님의 아이디어요.▶김성태 : 그런데 지금 상황에서는 국회의원 전체 배지 내걸고 조작기소 특검 이거 이미 국회에서는 의결이 돼버린 상황이고, 한 박자 늦었지만요. 이제 남은 것은 대통령이 재가잖아요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 대통령 재가를 갖다가 하지 못하게 하는 마지막 수단이란 말이지요.▷김태현 : 의원직 총사퇴?▶김성태 : 의원직 총사퇴라도 걸고요. 이거는 뭐 그런 배수진을 치고, 국민들에게 호소하고 들어가야지요. 이 조작기소 특검은 한마디로 이재명 대통령 범죄 지우기를 위한 어떤 그런 국민의 혈세낭비다. 이거야말로 국민들도 이거는 납득이 가는 제1야당의 투쟁이다 이렇게 지지를 받을 수 있는 딱 지점인데요. 방식은 지금 방식 가지고는 너무 나이브하다.▷김태현 : 의원직 총사퇴까지라는 배수진까지 쳐야 된다?▶김성태 : 그렇습니다.▷김태현 : 그런데 안 하겠지요? 불출마선언 하는 사람이 한 사람도 없는데 뭐 의원직 총사퇴하겠어요?▶김성태 : 안 하지요. 그러니까 지금 민주당에게 되레 호소를 합니다. 민주당 같은 경우는 우리 헌정사의 민주화의 역사를 이끌어온 훌륭한 정당이에요. 그런 정당에서 고작 이재명 대통령 그런 개인 죄 지우기를 위해서 무참히 망가져야 되겠습니까. 그런 측면에서 비록 남의 당의 일이기는 하지만 정치인이라는 사람으로서 상당히 안타깝고요. 그런 측면에서 대통령도 민주당 당원의 한 사람으로서 당을 진정으로 생각하고 사랑한다 그러면 조작기소 특검 뒤에 이재명 대통령이 스스로 한다 하시라. 민주당과 당을 위해서라도 의연하게 대처해서 이 법은 잘못됐다. 이거는 앞으로 내가 대통령 임기 마치고 난 이후에 평범한 소시민의 한 사람으로서 재판을 통해서 내가 나의 억울함을 풀어나가겠다. 이렇게 하고 매듭을 지어버려야 돼요.▷김태현 : 알겠습니다.▶김성태 : 그런 매듭을 지으려면 제1야당인 국민의힘이 지금의 투쟁방식 가지고는 안 됩니다. 자신들의 헌신과 희생을 통해서요.▷김태현 : 자기 것을 내려놔라.▶김성태 : 이런 조작기소 특검 이런 허무맹랑한 특검이 앞으로 또 이걸 7개월 가까이 그냥 작동이 되고, 국민의 혈세 380억 원이 투입되는 이걸 갖다가 막기 위해서는 우리들을 내던질 줄 알아야지요. 무슨 우리의 기득권을 뭘 내려놓으면 국민들이 우리들의 투쟁에 호응하고 신뢰를 줄 것인지 그걸 판단하고 해야지요. 그게 진정성 아닙니까.▷김태현 : 의원님, 만약에 지금 당대표나 원내대표였으면 의원들이 이 의원직 사퇴 나는 못 해라고 해도 의원님이 당대표나 원내대표였으면 본인 것은 던졌을 거예요. 그렇지요?▶김성태 : 나는 솔직한 말로 했습니다.▷김태현 : 그렇지요. 그러면 지금 그걸 받으면 지금 장동혁 대표나 정점식 원내대표도 본인 거라도 걸고 투쟁해라 이런 말씀이신 거잖아요. 그렇지요?▶김성태 : 보니까 걸고 안 걸고는 내가 강조할 것까지는 아니고요.▷김태현 : 왜냐하면 의원들이 다 말을 안 들을 것 같아서요. 그러면 지도부라도 뭔가 결기를 보여줘야 되는 건가 아니냐 하는 거지요.▶김성태 : 그러니까 이게 현재 국민의힘이, 왜 제1야당의 투쟁이 국민적 어떤 그런 큰 공감을 만들어내지 못 하는가 하면 당내 결속을 제대로 이루어내지 못하는 그 한계 속에서 바로 이런 투쟁을 전개하니까 힘이 안 실려요.▷김태현 : 당내 결속. 당내 결속 얘기를 하면 또 연결되는 게 한동훈 의원 복당 얘기거든요. 지금 보니까 당내 결속이, 왜냐하면 김태호 의원은 그 얘기하잖아요. 페이스북에 글을 썼고, 중앙일보 보도 보니까 정점식 원내대표랑 했던 4선 이상 중진만찬에서 본인이 얘기를 꺼냈고, 김도읍 의원도 동의했고, 지금 공개적으로 복당 얘기하는 사람은 윤상현 의원도 그렇게 얘기하고요. 그런데 당권파는 들어오면 더 분란이 일어나. 장동혁 대표는 절대 안 돼 이러고 있다는 거거든요.▶김성태 : 그러니까 그렇게 하면 2028년 4월(제23대 국회의원선거)에 과연 지금 이재명 정권에서 거대입법 권력 민주당이 그 많은 패악질을 했는데요. 이걸 원상회복시킬 수 있는 의석이 확보되겠냐 이거예요. 과반 1당이 돼야만이 현재 검찰개혁이다, 사법개혁이다 그 엄청난 현재의 사고들을 원상회복시킬 수 있는데요. 결론은 지금 우리 당이 하는 이 방식은 이거는 과반 1당이 아니라 그냥 뭐 어떤 특정 지역의 제한적인 어떤 그런 정당으로 되레 떨어질 수가 있는 거지요. 그러니까 어떤 당내갈등이라든지, 반목과 분열, 대립이 있다 하더라도 지금 이재명 정권의 어떤 이 패악질에 대해서는 우리가 분연히 단합된 힘으로 맞설 수 있는 그런 타협, 그런 정치력 이런 게 가장 중요한 것이지.▷김태현 : 그러면 복당시켜라?▶김성태 : 아니, 어떤 경우든요. 다음 총선에서 그런 보수가 지금처럼 분열되고 갈등 속에서 어떻게 선거에서 이겨요.▷김태현 : 그러니까 제가 궁금한 건 김태호 의원이나 윤상현 의원이나 복당시켜라, 다 통합해라. 그래야지 플러스라는 거고요. 당권파는 마이너스라는 거거든요.▶김성태 : 그러니까 지금 우리 중진의원들도 자신들의 어떤 정치적 앞으로 진로 때문에 정치적 어떤 계산 속에서 뭐 누구의 복당 문제 이렇게 이야기되면 안 되는 거예요. 그래도 한 4선 이상 정도 되면 당의 진로와 미래를 위해서요. 무조건 지상최대의 과제가 다음 총선에서 1당이 돼야 되는 거 아니에요. 그것도 과반 1당이 돼야 되는 건데요. 그 과반 1당이 되기 위해서는 국민들에게 어떤 소구력을 갖춰야 되는 거예요? 첫째는 우리 보수진영 내부의 분열과 갈등, 대립양상을 이걸 치유해야 될 것 아닙니까.▷김태현 : 그러니까 의원님은 복당시켜서 대통합하자 이런 말씀이신 거잖아요.▶김성태 : 그게 진정한, 오세훈 시장도 마찬가지예요. 본인이 현재 시장 항소심에서 살아남은 이후에 가장 어떤 보수진영의 정치인보다도 힘이 많이 실려 있잖아요. 보수진영의 맏형으로서 보수통합의 진정한 리더십을 오세훈 시장은 지금 보여줘야 되는 것이지.▷김태현 : 네.▶김성태 : 전부 등소평식 그냥 흑묘백묘로, 이런 식의 그냥 현재 국민의힘, 특히 보수진영이 다음 총선을 앞둔 그런 시점에서 지금부터 하나하나 이 가닥을 풀어나가야 될 그 중심에 오 시장의 역할이 필요해요.▷김태현 : 오 시장도 한동훈 의원 복당과 대통합에 앞장서서 나서라 이런 말씀이신 거잖아요.▶김성태 : 저는 통합을 위해서 오세훈 시장의 진정한 정치력을 가장 크게 보여줄 아주 좋은 시기라고 봅니다. 지금이요.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 여기까지 하도록 할게요. 지금까지 국민의힘의 김성태 전 의원이었습니다. 감사합니다.