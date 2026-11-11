미국 우승 이끌고 살해 협박…NHL 전 캐나다 팀 소속 헬러벅 고백

▲ 뉴저지 이적 후 첫 기자회견에서 심경을 밝히는 코너 헬러벅

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2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 조국 미국의 우승을 이끈 북미아이스하키리그(NHL) 골리 코너 헬러벅(33·뉴저지 데블스)이 캐나다 팬들의 협박에 시달리다 못해 소속팀에 트레이드를 요청했던 뒷이야기를 털어놨습니다.11일(한국시간) AP통신에 따르면, 헬러벅은 뉴저지 이적 후 처음으로 가진 인터뷰에서 지난달 캐나다 연고 팀인 위니펙 제츠를 떠나게 된 배경을 두고 "온라인 살해 협박을 넘어선 일들이 있었다"고 고백했습니다.구체적인 피해 내용은 함구했지만, 그는 "가족에게 선을 넘는 일들이 발생했다. 남편이자 아버지로서 이적해야겠다는 결심을 확고하게 만든 순간이었다"며 "가족과 내 커리어를 위해 최선의 결정을 내려야 했다"고 말했습니다.비극의 씨앗은 지난 2월 열린 올림픽이었습니다.헬러벅은 미국 국가대표팀 주전 골리로 맹활약하며 미국의 금메달 획득을 이끌었습니다.그러나 소속팀 연고지가 아이스하키 종주국을 자부하는, 미국과 빙판 위 앙숙인 캐나다였습니다.헬러벅은 캐나다와 결승전에서 47개의 슈팅 가운데 단 1실점만을 허용해 미국의 2대 1 승리에 앞장섰습니다.올림픽 직후 미국의 우승을 축하하는 백악관 초청 행사에 헬러벅이 참석하자 캐나다 팬들의 맹비난이 쏟아졌습니다.조국을 위해 최선을 다하고도 소속팀 팬들의 표적이 된 헬러벅은 "올림픽 우승은 결코 사과할 일도, 부정적으로 말할 일도 아니다"라고 단호하게 선을 그었습니다.이어 "미국과 캐나다 사이의 민감한 분위기를 알고 있지만, 나는 하키 선수일 뿐 정치에 관여한 적이 없다"고 강조했습니다.2023년 10월 위니펙과 7년 5천950만 달러에 연장 계약을 맺을 당시 "평생 위니펙에서 뛰고 싶다"고 했던 헬러벅은 "배신감을 느끼는 분들도 있겠지만, 계약 기간 동안 내가 전혀 예상하지 못한 일들이 너무 많이 일어났다"고 목소리를 높였습니다.그러면서도 "위니펙에서 자랐고 많은 인연을 맺었다. 내가 그곳을 사랑하지 않는다고 생각하진 않았으면 좋겠다"며 친정팀 연고지에 대한 복잡한 애정을 드러냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)