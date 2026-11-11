'명장' 벵거, 인판티노에 맞서나…"FIFA 회장 출마 고민" 보도

▲ 아르센 벵거 전 아스널 감독(왼쪽)과 잔니 인판티노 FIFA 회장

아르센 벵거(77·프랑스) 전 아스널(잉글랜드) 감독이 잔니 인판티노 회장에 맞서 국제축구연맹(FIFA) 회장 선거 출마를 검토 중인 것으로 알려졌습니다.영국 BBC는 10일(이하 현지시간) "유럽 축구계 고위 관계자들은 수주 전부터 벵거가 FIFA 회장 선거에 출마하기를 기대해 왔으며, 벵거 역시 현재 이를 진지하게 고민하고 있다"고 보도했습니다.고령인 벵거가 FIFA 회장직을 온전히 수행할 수 있을지에 대한 의문도 제기되고 있지만 BBC에 따르면 일부 지지자는 벵거가 선거에서 승리한 뒤 4년 임기를 모두 채우기 전에 물러나는 방안에도 긍정적인 입장을 보였습니다.다만 BBC는 "벵거 측근들은 그가 아직 출마 여부를 결정하지 않았다고 전했다"면서 "이들도 인판티노가 내년 선거에서 네 번째이자 마지막 임기를 확보할 가능성이 여전히 높다고 본다"고 덧붙였습니다.FIFA 회장 선거는 내년 3월 모로코에서 열리는 총회에서 치러집니다.후보 등록 마감일은 오는 18일입니다.전 토트넘(잉글랜드) 수비수 라몬 베가가 지난달 가장 먼저 출마 의사를 밝혔고, 이어 다지마 고조 일본축구협회 명예회장이 최근 출마를 선언했습니다.인판티노 회장은 지난 7월에 월드컵 등 FIFA 대회의 상업적 권리를 민간 투자자들에게 매각하려는 계획을 발표했다가 축구계의 거센 반발에 직면하자 이를 철회했고, FIFA 수장직까지 위협받는 상황에 놓였습니다.그러나 남미와 아프리카, 아시아 등의 지지로 연임 가능성이 높게 점쳐지고 있습니다.최근에는 전 세계 축구계의 '압도적 다수'가 자신을 지지하고 있다고 주장하기도 했습니다.하지만 벵거가 출마하면 선거 판도에 변화가 생길 수 있습니다.FIFA에서 글로벌축구개발책임자를 맡고 있는 벵거는 특히 인판티노에 반기를 들어온 유럽축구연맹(UEFA)의 지지를 받을 것으로 예상됩니다 게다가 아스널을 22년간 지휘하며 명문 구단으로 만든 그는 세계 축구계에서 높은 인지도와 신뢰를 구축하고 있다는 평가를 받습니다.아스널 감독 시절 아프리카 출신 선수들의 성장에 기여한 벵거는 전통의 축구 강국 이외의 국가들에도 발전 기회를 주기 위해 월드컵 참가국을 48개국으로 확대한 것도 지지해 왔습니다.인판티노 회장의 '월드컵 지분 매각' 계획을 둘러싼 논란이 확산하자 인판티노 회장에게 우호적이었던 벵거는 그와 거리를 두는 모습을 보였습니다.벵거는 "나는 이 전략적 계획에 관여하지 않았으며, 언론 보도를 통해 처음으로 해당 프로젝트를 알게 됐다"면서 "프로젝트 철회 결정은 꼭 필요했으며 의문의 여지가 없는 조치였다. 나는 축구를 위해 헌신하고 투명성과 청렴성을 바탕으로 운영되는 독립적인 FIFA를 굳게 믿고 있기 때문"이라고 강조했습니다.(사진=게티이미지)