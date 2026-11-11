10월 취업자 넉 달째 10만 명대 증가…청년층 4년째 줄어

▲ 지난달 28일 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터 모습

지난달 취업자가 13만 9천 명 늘어 넉 달째 10만 명대 증가세를 보였습니다.청년층 고용 한파는 48개월째 계속됐고, 특히 숙박음식점업은 코로나19 시기 이후 가장 큰 폭의 감소세를 나타냈습니다.오늘(11일) 국가데이터처의 '10월 고용동향' 발표에 따르면, 지난달 15세 이상 취업자는 2천917만 9천 명으로 지난해 같은 달보다 13만 9천 명 늘었습니다.취업자 수는 올해 5월 4만 명 감소했다가 6월 6만 3천 명 늘며 증가 전환했고, 7월 10만 명대로 올라섰습니다.8월 18만 4천 명에서 9월 11만 3천 명으로 줄었다가 지난달 소폭 증가세가 확대됐습니다.15세 이상 고용률은 63.3%로 0.1%p 하락했습니다.산업별로 내수 업종인 숙박음식점업이 13만 7천 명 감소해, 3개월 연속 줄었습니다.23만 2천 명 감소를 기록한 2021년 2월 이후 최대폭으로 감소한 수치입니다.지난달 2년여만 에 증가 전환했던 제조업도 다시 7천 명 감소했고, 건설업도 4만 2천 명 줄어 부진이 계속됐습니다.연령대별로는 15∼29세 청년층 취업자는 19만 6천 명 줄며 48개월째 감소세를 이어갔습니다.청년층 고용률은 42.9%로 1.7%p 하락했습니다.30개월 연속 내림세입니다.전체 실업자는 60만 2천 명으로 1년 전보다 5만 6천 명 감소했으며, 실업률은 2.0%로 0.2%p 떨어졌습니다.비경제활동인구는 17만 9천 명 증가했고 이 가운데 '쉬었음' 인구는 6만 9천 명 줄었습니다.(사진=연합뉴스)