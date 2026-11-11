'A매치 최다골' 손흥민, 13일 사우디 상대로 통산 60호골 정조준

▲ A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 주장 손흥민, 황희찬 등 선수들이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 회복 훈련을 하며 대화를 나누고 있다.

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한국 축구 대표팀의 '캡틴' 손흥민(LAFC)이 2026년의 마지막을 장식하는 A매치 2연전의 첫 무대인 사우디아라비아 평가전을 통해 개인 통산 60호 골의 금자탑 쌓기에 도전합니다.로베르트 모레노 임시 감독이 지휘하는 축구 대표팀은 한국시간으로 13일 오후 11시 30분 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위(10월 기준)의 사우디아라비아와 11월 A매치 2연전의 첫 경기를 치릅니다.한국의 FIFA 랭킹은 32위입니다.오는 27일 계약 기간이 끝나는 모레노 감독은 애초 9월∼10월 4차례 평가전과 11월 A매치 2연전까지 결과를 바탕으로 내년 1월 예정됐던 아시안컵까지 지휘봉을 잡을지 여부를 판단받기로 돼 있었습니다.이런 와중에 아시안컵이 내년 1월에서 12월로 11개월가량 연기되면서 모레노 감독의 거취는 불투명해졌고, 사실상 이번 A매치 2연전을 마지막으로 한국 축구와 인연이 끝날 공산이 커졌습니다.여기에 이번 A매치 2연전(13일 사우디아라비아·17일 카타르)에 나서는 태극전사들 역시 아시안컵 연기로 동기부여가 약해질 수밖에 없는 상황입니다.그렇다고 태극전사들이 허투루 이번 평가전을 치를 수는 없습니다.대표팀은 이번 2연전을 떨어진 팬들의 신뢰를 되찾는 반전의 계기로 만들어야만 합니다.2026 북중미 월드컵 32강 달성에 실패한 대표팀은 9∼10월 A매치 2연전을 치르면서 팀 내 조직력에 삐걱 소리를 내면서 황희찬(샬케), 황인범(포르투), 김민재(뮌헨)로 이어지는 '96라인'들의 은퇴 소동까지 이어져 위상이 급격히 추락했습니다.이 때문에 태극전사들은 이번 A매치 2연전을 통해 '아시아 맹주'로서 자존심을 되찾을 경기력을 팬들에게 선보여야 하는 의무를 부여받았습니다.카타르 도하 도착 이후 10일 치러진 첫 완전체 훈련부터 태극전사들은 남다른 화이팅으로 선전을 다짐했습니다.이번 A매치 2연전에서 팬들의 관심은 '캡틴' 손흥민과 '96라인'의 긴밀한 호흡에 집중됩니다.특히 손흥민은 지난달 6일 우즈베키스탄과의 평가전에서 프리킥으로 A매치 통산 59호 골을 터트리며 '전설' 차범근(136경기 58골) 전 국가대표팀 감독과 함께 보유했던 역대 A매치 한국인 남자 최다 골 기록을 새로 썼습니다.이제 손흥민의 목표는 올해 남은 2차례 평가전에서 '60호 골'을 돌파하는 것입니다.가장 좋은 그림은 '96라인'이 밀어주고 '캡틴'이 완성하는 시나리오입니다.부임 이후 4-4-2 전술을 가동하는 모레노 감독은 이번에도 변함없는 전술로 나설 공산이 큽니다.손흥민이 투톱 스트라이커의 한 자리를 맡고 좌우 날개에 황희찬과 이강인(아틀레티코 마드리드), 중원 사령관으로 황인범이 나설 것으로 예상됩니다.팬들이 기대하는 득점 루트는 황인범의 킬러 패스와 황희찬의 측면 크로스에 이은 손흥민의 마무리입니다.잠시 파열음을 냈던 대표팀의 최고참 그룹인 '96라인'과 '캡틴'의 치밀한 호흡은 대표팀의 연이은 아쉬운 경기력으로 식어버린 팬들의 관심을 되살릴 특효약입니다.(사진=연합뉴스)