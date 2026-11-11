'북 포로 송환 갈등' 우크라 외무 "관계 정상화 향한 추가 조치 있을 것"

▲ 송환된 북한군 포로

조현 외교부 장관이 북한 포로 송환 사실 공개로 우리와 갈등을 빚고 있는 우크라이나 안드리 시비하 외무장관과 만났습니다.시비하 장관 SNS에 따르면 두 장관은 주요 7개국 외교장관 회의가 열리고 있는 프랑스 파리에서 양국 관계와 전쟁 종식 방안 등을 논의했습니다.시비하 장관은 앞으로 양국 관계 완전 정상화를 향한 추가 조치들이 있을 거라고 확신한다며, 이게 바로 양 측이 달성하려 노력 중인 목표라고 밝혔습니다.앞서 우리 정부는 우크라이나가 북한군 포로의 한국 송환 사실을 공개 않기로 한 합의를 어겼다며 지난달 8일 주우크라이나대사를 소환한 데 이어, 지난달 20일엔 공관원 절반을 철수시킨 바 있습니다.시비하 장관은 이번 만남에서 조 장관과 전쟁 종식 방안에 대한 의미 있는 논의를 나누었으며, 조 장관으로부터 대한민국의 역사적 경험을 바탕으로 통찰력 있는 견해를 제시 받고 깊은 감명을 받았다고 밝혔습니다.시비하 장관은 양국이 상호 이익과, 북한의 러시아 침략 개입으로 인한 공동 안보 위협을 바탕으로 역동적이고 실용적인 파트너십을 발전시켜 나가겠단 의지를 재확인했다고 덧붙였습니다.시비하 장관은 또 우크라이나의 주권과 영토 보전을 지지한 대한민국에 감사드린다며 우크라이나 재건에 한국 기업들이 적극 참여하는 것도 환영한다고 했습니다.