훈련장에서 쓰러졌던 콩파니 뮌헨 감독, 3주 만에 팀 복귀

▲ 독일 프로축구 바이에른 뮌헨의 뱅상 콩파니 감독

훈련장에서 쓰러졌던 독일 프로축구 바이에른 뮌헨의 뱅상 콩파니(40·벨기에) 감독이 약 3주 만에 복귀했습니다.축구 국가대표 수비수 김민재의 소속팀인 뮌헨은 10일(이하 현지시간) "콩파니 감독이 회복 단계에 접어들면서 이번 주부터 뮌헨의 훈련장에 돌아왔다"고 알렸습니다.뮌헨은 "콩파니 감독은 다친 어깨의 재활 치료도 함께 진행하고 있다"고 덧붙였습니다.콩파니 감독은 지난달 23일 2군 훈련을 지켜보다 갑자기 쓰러져 병원으로 옮겨진 뒤 치료를 받아왔습니다.이미 바이러스 감염으로 몸이 좋지 않았던 콩파니 감독은 뇌와 척수를 둘러싸고 있는 얇은 막에 염증이 생기는 수막염 진단을 받았습니다.또한 당시 쓰러지면서 어깨도 다친 것으로 알려졌습니다.콩파니 감독이 회복하는 동안 뮌헨은 에런 댕크스(잉글랜드) 수석코치 지휘 아래 공식전 5경기를 치러 4승 1무를 거뒀습니다.분데스리가 선두를 달리는 뮌헨은 현재 대부분의 선수가 A매치를 앞둔 자국 대표팀에 차출돼 있습니다.뮌헨은 A매치로 인한 약 2주간의 리그 휴식기가 끝난 뒤인 오는 20일 FC 쾰른과 리그 홈경기를 치를 예정입니다.(사진=게티이미지)