"트럼프, 5월 중국행 전용기서 '젠슨황 중국 스파이 연루' 보고 받아"

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)과 도널드 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 5월 중국으로 가던 전용기 에어포스원에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 중국 스파이 연루 의혹을 보고받았다고 뉴욕타임스(NYT)가 10일(현지시간) 보도했습니다.이는 트럼프 대통령이 당시 관련 내용을 알지 못했다고 부인한 것과 배치됩니다.NYT는 사안에 정통한 복수의 관계자들을 인용해 트럼프 대통령이 지난 5월 중국으로 향하던 전용기에서 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 여성과 연인 관계라는 내용의 첩보를 미국 정보당국이 확보했다는 보고를 받았다고 전했습니다.이 보고는 국가안보보좌관을 겸임하던 마코 루비오 국무장관이 직접한 걸로 확인됐습니다.황 CEO는 당초 트럼프 대통령의 중국 순방에 동행하는 기업인 명단에서 제외됐으나, 트럼프 대통령은 출국 후 에어포스원이 급유를 위해 알래스카에 기착했을 때 황 CEO가 합류하도록 초청했습니다.루비오 장관은 황 CEO의 합류 사실을 알게 되자 트럼프 대통령에게 관련 의혹을 보고한 것으로 알려졌습니다.그러나 트럼프 대통령은 보고받고도 별다른 반응을 보이지 않았으며, 황 CEO를 알래스카에서 전용기에 태워 중국에 동행하려던 계획도 그대로 유지했다고 소식통들은 전했습니다.미 당국자는 황 CEO가 에어포스원에 탑승한 뒤 트럼프 대통령과 "아주 잠깐" 만났으며, "비행하는 거의 내내 기내의 별도 공간에 머물렀다"고 말했습니다.트럼프 대통령이 해당 의혹을 보고받은 것은 7개월 사이 최소 두 번째였다고 NYT는 밝혔습니다.그러나 트럼프 대통령은 전날 취재진으로부터 5월 중국 방문 당시 관련 의혹을 알고 있었느냐는 질문에 "당시에는 듣지 못했다"고 부인했습니다.트럼프 대통령은 이에 앞서 지난해 늦가을 황 CEO와 불륜 관계인 여성이 중국 정보기관과 연루된 것으로 의심된다는 첫 보고를 받은 이후에도 관련 우려를 일축하며 아무 조치도 취하지 않았다고 NYT는 전했습니다.미 당국은 황 CEO와 연인 관계였던 앨리스 황이 중국 정보기관 국가안전부를 위해 일하는 것으로 판단한 것으로 보고 있습니다.황 CEO는 당초 앨리스 황과의 관계를 통상적인 고객과의 관계라고 주장했으나, 지난 8일 연인 관계였음을 인정했다.엔비디아는 이후 독립적인 조사를 실시하겠다고 발표했습니다.백악관은 이 같은 NYT 보도 내용에 이의를 제기하면서도 자세한 설명은 내놓지 않았다고 NYT는 전했습니다.민주당은 이번 사건과 관련해 트럼프 행정부의 대응을 문제 삼으며 대중 반도체 수출 규제 강화를 촉구하고 있습니다.척 슈머 민주당 상원 원내대표는 이날 트럼프 대통령이 1년 전 해당 사안을 보고받고도 아무런 조치를 하지 않았다는 언론 보도를 거론하며 "트럼프 대통령은 미국을 보호해야지, 중국이나 자기 친구들을 보호해서는 안 된다"며 "국가 안보를 지켜야 할 때 젠슨 황을 옹호하느라 바빴다"고 비판했습니다.그러면서 트럼프 대통령이 미국 기술 산업에 대한 외국 첩보 활동에 제대로 대응하지 못한 문제를 의회가 철저히 규명해야 한다고 촉구했습니다.(사진=게티이미지)