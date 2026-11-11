2년 8개월 만에 태극마크 정우영 "너무 기다렸던 소식…행복해"

▲ A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀의 정우영이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 인터뷰를 하고 있다.

2024년 3월 이후 무려 2년 8개월 만에 축구 대표팀에 소집된 정우영(우니온 베를린)의 표정에선 행복함과 비장함이 함께 드러났습니다.정우영은 10일(현지시간) 카타르 도하의 카타르 대학교 운동장에서 열린 축구 대표팀 훈련에 앞서 취재진과 만나 "대한민국 대표 선수로 이제 뛸 수 있다는 것 자체가 너무나도 영광스럽다"라며 "발탁 소식을 듣고 잘 준비하겠다는 마음이 제일 먼저 들었다"라고 밝혔습니다.로베르토 모레노 대표팀 임시 감독은 카타르 도하에서 치러지는 11월 A매치 2연전(13일 사우디아라비아·17일 카타르)에 나설 태극전사 26명의 명단을 발표하면서 공격 자원으로 정우영을 발탁했습니다.정우영이 태극마크를 다시 단 것은 2024년 3월 21일 태국과의 2026 북중미 월드컵 아시아지역 2차 예선 이후 무려 2년 8개월입니다.모레노 감독이 대표팀을 맡은 이후 처음입니다.A매치 22경기에서 4골을 기록한 정우영은 이번 시즌 독일 분데스리가 1∼9라운드 경기에 모두 출전했습니다.DFB-포칼 2경기까지 합쳐 팀의 공식전 11경기에 모두 나선 정우영은 비록 공격 포인트를 쌓지 못했지만 주전급 공격수로 꾸준히 선택받고 있다는 점을 모레노 감독에게 어필했습니다.오랜만에 대표팀으로 돌아온 정우영은 의욕이 넘쳤습니다.측면 공격자원인 정우영은 이강인(아틀레티코 마드리드), 황희찬(샬케), 송민규(나시오날), 엄지성(스완지) 등 쟁쟁한 선후배들과 포지션 경쟁을 치러야 합니다.정우영은 "너무 오랜만에 왔다. 그만큼 노력을 많이 했던 시간이 있어서 정말 기다렸던 자리에 설 수 있었다"라며 "너무 많이 생각하지 않고 팀과 동료 선수들에게 어떻게 도움을 줄 수 있을지만 생각하고 왔다"고 강조했습니다.그는 "경기장에 들어갈 수 있다면 제가 가진 힘과 에너지를 동료에게 쏟아내 팀에 도움이 되도록 노력하겠다"라고 덧붙였습니다.올해 27살이 된 정우영은 대표팀의 중고참 대열에 합류했습니다.정우영은 "식사 시간에 선수들과 다 같이 인사하고 이야기를 나누면서 '이제 나도 나이가 좀 들었구나'라는 것을 많이 느꼈다"라며 "이제 중간 고참으로서 역할이 중요해졌다. 형들과 동생들을 모두 잘 챙기겠다"고 말했습니다.이어 "모두 너무 반가웠다. 대표팀에 오지 못할 때도 항상 TV로 선후배들을 응원했다"라며 "동료에게 남다른 에너지를 보여줘야 할 것 같다"고 웃음을 지었습니다.(사진=연합뉴스)