'AG 금빛' 엄지성 "아시안컵 연기 아쉬워…꼭 발탁 되고파"

▲ A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀의 엄지성이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 인터뷰를 하고 있다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달리스트 엄지성(스완지시티)이 '금빛 기운'을 11월 A매치 2연전(13일 사우디아라비아·17일 카타르)에서도 발휘하겠다는 당당한 각오를 드러냈습니다.엄지성은 10일(현지시간) 카타르 도하의 카타르 대학교 운동장에서 열린 축구 대표팀 훈련을 앞두고 인터뷰를 통해 "대표팀 동료와 함께 훈련하고 경기할 수 있다는 생각에 굉장히 설렌다"라며 "로베르트 모레노 감독님과 코치진도 처음 만나서 굉장히 기대가 크다"라고 강조했습니다.엄지성은 이민성 감독이 지휘하는 23세 이하(U-23) 대표팀의 와일드카드로 뽑혀 9∼10월에 열린 아시안게임에서 4골 4도움의 맹활약으로 대한민국의 금메달 획득에 큰 힘을 보탰습니다.하지만 엄지성이 아시안게임에 집중하는 동안 9∼10월 A매치에 나섰던 모레노호는 '96라인'의 은퇴 소동 등으로 분위기가 가라앉으며 팬들에게 실망감을 전해주고 말았습니다.이 때문에 올해 24살로 더는 '막내급'이 아닌 엄지성은 대표팀에서 역할도 커질 수밖에 없습니다.지난 6월 2026 북중미 월드컵 이후 오랜만에 대표팀에 합류한 엄지성은 모레노 감독과 처음 호흡을 맞추게 됐습니다.A매치 11경기에서 2골을 작성한 엄지성은 "아시안게임 금메달의 좋은 분위기로 소속팀에 복귀했고, 소속팀에서도 부상 없이 꾸준히 경기에 출전하면서 대표팀에 합류할 수 있게 된 것 같다"라고 웃음을 지었습니다.엄지성은 "모든 선수가 아시안게임 금메달을 엄청나게 축하해 줬다"라며 "주장인 (손)흥민이 형과 훈련장으로 오는 버스 안에서도 아시안게임 때 있던 일들을 이야기해 드렸다. 흥민이 형도 좋은 분위기 속에서 재밌게 이번 2연전을 즐겼으면 좋겠다는 이야기를 선수들에게 해줬다"고 팀 분위기를 전했습니다.엄지성의 이번 시즌 페이스는 '매우 맑음' 상태입니다.소속팀인 잉글랜드 챔피언십(2부) 스완지시티에서 공식전 12경기에 출전해 2골 3도움을 기록 중인 엄지성은 아시안게임 금메달에 이어 11월 A매치 2연전 소집까지 순조로운 상승 곡선을 그리는 중입니다.이 때문에 이번 A매치 2연전에서도 포지션 경쟁자인 이강인(아틀레티코 마드리드), 황희찬(샬케), 정우영(우니온 베를린) 등과 경쟁에서 지지 않겠다는 각오입니다.엄지성은 "대표팀 선수들이 팬분들과 국민들께 해드릴 수 있는 것은 운동장에서 좋은 경기력을 보여주는 것"이라며 "훈련 과정부터 제 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했습니다.다만 내년 1월로 예정됐던 아시안컵이 중동 정세 불안 속에 연기된 것은 속상합니다.엄지성은 "올해 대표팀에 소집되고 월드컵에도 출전하면서 아시안컵이라는 큰 무대에 뽑힐 가능성이 컸는데 대회가 미뤄져서 아쉬운 마음"이라고 말했습니다.그는 그러나 "소속팀은 물론 대표팀에서 좋은 모습을 보여드려야만 내년 12월 아시안컵에서 저에게도 기회가 올 것"이라며 "아시안컵에 발탁될 수 있도록 준비를 잘하겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)