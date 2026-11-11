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'세계신기록' 명중…양지인, 사격 세계선수권 '역전 우승'

김진우 기자
작성 2026.11.11 08:00 조회수
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파리 올림픽 사격 금메달리스트 양지인 선수가 '세계신기록'을 세우며 세계선수권에서 역전 우승했습니다.

한 시리즈에 5발씩 쏘며 총 10번의 시리즈를 치르는 여자 25m 권총 결선에서 공동 1위를 달리던 양지인은 마지막 세 시리즈를 앞두고 2점 차 2위로 밀려났습니다.

위기의 순간 집중력이 빛났습니다.

양지인은 두 시리즈 연속 5점을 따내 선두 베트남 투빈트린과 격차를 1점으로 좁혔고, 1점 뒤진 마지막 시리즈에서 또다시 5점 만점을 기록해 3점에 그친 투빈트린을 제치고 44:43, 1점 차 역전승으로 금메달을 목에 걸었습니다.

44점으로 세계신기록을 세운 양지인은 LA 올림픽 출전권까지 확보했습니다.

(영상편집 : 하성원, 화면제공 : 유튜브 'ISSF - International Shooting Sport Federation')
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