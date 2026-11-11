여자배구 IBK, SOOP 꺾고 3연승…단독 선두

여자배구 IBK기업은행이 신생팀 SOOP을 꺾고 3연승을 달리며 단독 선두에 올랐습니다.



IBK는 1대 0으로 앞선 2세트 SOOP의 강한 서브와 타점 높은 공격에 연속 4실점으로 역전을 허용해 세트스코어 1대 1 동점을 허락했습니다.



3세트에서도 상대 높이에 고전해 한때 6점 차까지 뒤져 SOOP의 창단 첫 승 제물이 되는 듯싶었는데, 아시아쿼터 미와가 공-수에서 펄펄 날며 해결사로 나섰고, 막판 이주아의 이동 공격으로 승부를 듀스로 몰고 갔습니다.



그리고 주포 빅토리아의 득점과 상대 범실을 묶어 마침내 3세트를 가져왔습니다.



기세가 오른 IBK는 4세트까지 따내며 SOOP을 3대 1로 꺾고 3연승으로 단독 1위에 올랐습니다.



남자부 한국전력은 58점을 합작한 우스만과 쇼의 활약으로 삼성화제에 역전승을 따냈습니다.



(영상편집 : 최혜영)