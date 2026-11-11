주장 손흥민의 주문…"다시 하나가 되자"

<앵커>



팀 내 불화설이 불거진 축구대표팀이 갈등 수습과 함께 중동 원정 평가전 준비에 돌입했습니다. 주장 손흥민은 다시 '하나가 되자'며 화합을 강조했습니다.



카타르 현지에서 이정찬 기자입니다.



<기자>



소집 이틀째를 맞아 26명 '완전체'가 된 대표팀은 첫 야외 훈련에 앞서 '팀 미팅' 시간을 가졌습니다.



이 자리에서 주장 손흥민은 사우디, 카타르와 맞붙는 이번 중동 원정 평가전을 대표팀 '결속의 계기'로 삼자고 말했습니다.



[정우영/축구대표팀 미드필더 : '재밌게, 다 같이 웃으면서 좋은 에너지 같이 했으면 좋겠다.' 이렇게 말씀해 주셔 가지고….]



[엄지성/축구대표팀 미드필더 : '하나가 돼서 남은 두 경기 잘 치르고 가자' 이런 덕담을 해주셔 가지고 그렇게 할 생각입니다.]



손흥민은 '절친' 이재성, 투톱 파트너인 오현규 등과 소통하며 회복에 주력했는데, 특히 팀 운영 방식을 두고 갈등을 빚은 것으로 알려진 황희찬과는 함께 걸으며 얘기를 나누는 모습이 포착되기도 했습니다.



지난 A매치 기간, 동반 은퇴 소동을 벌인 '96년생 동갑내기' 김민재와 황인범도 밝은 표정으로 굵은 땀을 쏟았습니다.



대표팀 관계자는 첫 미팅 분위기는 나쁘지 않았다며 가능한 신속하게 팀 내 어수선한 분위기를 수습할 계획이라고 전했습니다.



내년 1월로 예정됐던 아시안컵이 중동의 불안한 정세 탓에 1년 가까이 연기된 상황은 '내우외환'에 시달리는 우리 대표팀에는 불행 중 다행이라는 분석도 있습니다.



다시 하나로 뭉쳐 팬들의 신뢰를 회복하는 것이 이번 대표팀의 최우선 과제입니다.



(영상편집 : 하성원)