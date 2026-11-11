헤그세스 "탄핵은 정치쇼"…"A+++" 추켜세운 트럼프

<앵커>



미 연방 하원이 헤그세스 국방장관에 대한 본격적인 탄핵 관련 절차를 시작합니다. 최종적으로 탄핵까지 가기는 어렵지만, 공화당에서 이탈표가 얼마나 나올지가 관심인데, 헤그세스 장관은 탄핵 자체가 정치쇼라고 반발했습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



미 연방 하원은 잠시 뒤 본회의를 열고, 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵소추안 표결 보류 동의안을 처리합니다.



이 동의안이 부결될 경우 하원은 곧바로 본회의 토론이 이뤄지는데, 탄핵안 본안 찬반 표결은 늦어도 현지시간 11일 안으로 마무리될 전망입니다.



이번 탄핵안은 당론으로 결집한 민주당뿐만 아니라, 공화당 토머스 매시 하원의원이 주도해 재발의했습니다.



탄핵 사유에는 의회 승인 등 법적 절차를 거치지 않은 이란 전쟁 수행과 베네수엘라 마두로 전 대통령 불법 납치 작전과 중남미 해역에서 벌어진 민간인 사살 의혹 등이 적시됐습니다.



표결을 앞두고 헤그세스 장관은 기자회견을 자청해 보여주기 위한 정치적 쇼라고 맹비난했습니다.



[피트 헤그세스/미 국방장관 : 그건 희극이자 보여주기식 쇼일 뿐이며, 모두가 그 사실을 알고 있습니다.]



트럼프 대통령도 소셜미디어를 통해 헤그세스 장관의 회견을 "A+++"라고 추켜세웠습니다.



본회의 표결 전망은 헤그세스 장관에게 녹록지 않습니다.



재적 의원 과반 찬성으로, 야당인 민주당 전원 찬성에 더해 공화당 내 최소 3표의 이탈표가 가세할 경우, 가결선에 도달할 가능성이 큽니다.



이런 가운데 민주당은 트럼프와의 유착 의혹을 조사하기 위해 아마존과 애플 등 주요 대기업들에 내년 1월까지 관련 자료를 제출하라는 서한을 보냈습니다.



트럼프 대통령의 주요 사업에 자금을 지원해주고 행정부에서 특혜를 받았다는 의혹을 본격적으로 살펴보겠다는 취지입니다.



국방장관 탄핵안 표결에 이어 재계를 겨냥한 특혜 의혹 조사까지 본격화되면서, 트럼프 대통령에게는 상당한 정치적 부담이 될 전망입니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 이승열)