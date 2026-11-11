미 물가 상승 예상치 웃돌아…금리 '빅스텝' 거론

<앵커>



미국의 10월 소비자물가가 예상치보다 높게 발표됐고 곧장 미국 10년물 국채 금리가 5% 전후로 급등했습니다. 미 연준 이사 가운데 1명이 이런 물가 상승률이라면 다음달 기준금리를 0.5%p 올리는 것을 고려해야 한다는 의견을 공개하면서 증시가 전반적으로 약세를 보였습니다.



뉴욕에서 김현우 특파원입니다.



<기자>



지난달 미국 소비자물가가 한 달 전보다 0.4% 오른 것으로 집계됐습니다.



에너지 가격 상승세가 한풀 꺾이면서 9월보다는 오름폭이 줄었지만, 시장 예상치인 0.3%를 웃돌았습니다.



식료품과 주거비 상승이 물가를 밀어 올렸습니다.



에너지와 식품을 뺀 근원물가는 0.3% 올라서 3달째 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다.



1년 전 이맘때 미국 연방 정부가 문을 닫아 물가 조사가 이뤄지지 않으면서 1년 전 같은 달과 비교한 상승률은 이번에 발표되지 않았습니다.



이렇게 물가 상승률이 여전히 높은 것으로 나타나면서 연준이 다음달 금리 인상에 나설 거라는 전망이 커졌습니다.



지난주 미국 일자리 시장이 탄탄하다는 통계가 나온 것도 금리 인상 쪽에 더욱 무게를 싣고 있습니다.



[가우라브 말릭/자산운용사 최고투자책임자 : 고용 지표도 매우 강한 국면에 들어섰습니다. 연준이 어느 쪽으로 갈지, 시장이 어느 정도 확신을 갖게 된 겁니다.]



특히 물가 통계 발표 전에 금리 결정 회의 투표권을 가진 크리스토퍼 월러 연준 이사가 근원 물가가 0.3% 이상 오르면 기준금리를 0.5%p 올리는 이른바 빅 스텝도 검토해야 한다고 말한 점이 시장을 더 움츠러들게 했습니다.



이 소식에 미국 국채 금리는 껑충 뛰었고, 금리 선물시장에서는 다음달 금리 동결 가능성이 0%로 떨어져서, 인상을 확실시하는 분위기입니다.



금리 인상 전망이 악재로 작용하면서 뉴욕 증시는 장 초반부터 약세를 보였습니다.



기술주 중심의 나스닥이 0.7% 내린 것을 비롯해 3대 지수가 모두 하락하며 어제(10일)의 상승세를 이어가지 못했습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 김진원)