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'젠슨 황 리스크' 엔비디아 또 급락…장중 시총 3위로

배여운 기자
작성 2026.11.11 07:36 조회수
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<앵커>

젠슨 황 스캔들 여파로 밤사이 엔비디아 주가가 5.47%, 또 급락했습니다. 지난달 말 애플에게 시가 총액 세계 1위 자리를 내준 이후 오늘(11일)은 장중 한때 3위까지 밀리기도 했습니다.

배여운 기자입니다.

<기자>

전날보다 낮게 출발한 엔비디아 주가는 장 초반부터 하락 폭을 키우며 장중 6% 넘게 밀렸다가 결국 5.47% 하락 마감했습니다.

시가총액 순위도 애플은 물론 마이크로소프트에도 밀려 장중 한때 3위로 내려앉았습니다.

마이크로소프트가 엔비디아를 앞지른 것은 지난해 6월 이후 처음입니다.

전날에도 필라델피아 반도체지수는 6.9% 급등했지만, 엔비디아만 4% 넘게 떨어지며 하루 만에 시가총액 250조 원 넘게 증발했습니다.

주가가 곤두박질치면서 젠슨 황의 재산도 크게 줄었습니다.

포브스 집계에서 젠슨 황의 순자산은 1천468억 달러, 우리 돈 약 197조 원으로 이틀 새 160억 달러, 약 21조 원이 사라졌습니다.

세계 부호 순위도 8위에서 12위로 네 계단 밀려나 워런 버핏과 래리 엘리슨 등에게 자리를 내줬습니다.

재산 대부분이 엔비디아 주식이어서 주가가 더 떨어지면 재산도 더 줄어들 수 있습니다.

주주들은 젠슨 황이 불륜과 안보 위험을 숨겨 주가가 급락했다며 손해배상 소송을 냈습니다.

기관투자자들이 앞으로 몇 주 동안 엔비디아 보유 지분을 줄일 거라는 전망도 나왔습니다.

엔비디아 이사회는 일단 현 체제를 유지하겠다는 입장이지만, 정부와 의회 조사 결과에 따라 젠슨 황이 물러날 수 있다는 관측도 나오고 있습니다.

(영상편집 : 이소영)
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