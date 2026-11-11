"릴스 보다 새벽 5시"…'무한 스크롤' 갇힌 10대

<앵커>



요즘 청소년들이 SNS에 과하게 의존하다 소외감과 박탈감을 겪는 사례가 늘고 있습니다. 문제가 심각해지자 정부도 청소년의 SNS 이용을 제한하는 방안을 검토하고 있습니다.



모닝 줌인, 정성진 기자입니다.



<기자>



하나같이 고개를 숙이고 걷는 하굣길 학생들.



[저 인스타 해요, 인스타.]



[인스타 릴스보거나.]



청소년 둘 중 한 명은 매일 숏폼을 시청할 정도로 SNS는 일상이 됐습니다.



[6~7시간, 14시간, 2시간]



[중2 여학생 : 아침에 일어나면은 바로 보고, 또 시간 날 때마다 짬짬이 보다 보니까….]



문제는 중독으로 이어지기 쉽다는 것입니다.



청소년 10명 중 8명은 이용시간을 줄이려 해도 마음대로 되지 않았다고 답했습니다.



10대의 스마트폰 과의존 위험군 비율은 43%, 전 연령대 평균의 2배 수준입니다.



자극적인 영상이 끝없이 쏟아지고, 비슷한 영상이 끝없이 추천돼 쉽게 빠져나올 수 없는 상황 이른바 '토끼굴 현상'입니다.



[중1 남학생 : 어제 그만하려다가 5시에 잤어요. 쇼츠가 자극적이고, 도파민 때문에….]



'좋아요'와 '댓글'은 불안감과 소외감의 원인이 되기도 합니다.



[김현수/명지병원 정신건강의학과 교수 : 아무도 '좋아요'를 누르지 않는다면 자신이 마치 쓸모없는 존재가 되고 가치감이 없는 존재가 돼서. 자신이 아무 존재감이 없기 때문에 죽고 싶다….]



상담·치료를 받더라도 완전히 벗어나는 것은 쉽지 않습니다.



[문민웅/시립인터넷중독예방상담센터 센터장 : 줄여야지 마음을 먹고 가지만, 일상생활에 가면 또 친구들이랑 소통하다 보면, 내 손에 핸드폰이 주어지고 하기 때문에 결국은 다시 심각해지는….]



개인의 노력만으로는 해결하기 어려운 SNS 과의존.



정부도 규제 논의를 시작했습니다.



내년 상반기를 목표로 규제책을 마련 중인데 만 14세 미만의 SNS 가입을 제한하고, 무한 스크롤 등 과몰입 유발 기능을 규제하는 방안이 검토되고 있습니다.



(영상취재 : 이무진·최호준·강동철, 영상편집 : 이상민, 디자인 : 박태영)