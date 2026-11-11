"42세 후난성 출신"…앨리스 황 어디에 있나

<앵커>



엔비디아를 진원지로 AI 업계를 혼란에 빠뜨리고 있는 앨리스 황은 지금 어디 있는지 행적이 묘연한 상태입니다. 그동안 소개된 경력도 거의 다 허위인 것으로 알려졌습니다.



김영아 기자입니다.



<기자>



지난해 7월, 젠슨 황과 앨리스 황이 찾았던 타이베이의 한 식당.



미국 언론이 직접 찾아갔지만, 스파이 의혹에 휩싸인 앨리스 황에 대한 설명을 들을 수는 없었습니다.



[미 CNN 취재진 : 기억 안 나세요? (아니요. 죄송합니다.) 이 여자분을 여기서 본 기억이 없다는 거죠? 알겠습니다.]



올 초 중국에 체류 중인 것으로 알려졌을 뿐 앨리스 황은 현재 행방이 묘연한 상태입니다.



외신 취재를 종합하면, 올해 42살인 앨리스 황은 중국 후난성 출신으로, 홍콩 영주권을 보유한 사업가로 알려졌습니다.



중국 사모펀드 정보 사이트엔 앨리스 황이 중국 CCTV와 후난TV 기자를 거쳐 HSBC 사장 보좌역, 중국 국영 중신증권 부사장, 상하이 허시 인베스트먼트 부사장을 지냈다고 소개돼 있습니다.



다만 뉴욕 포스트는 후난TV와 CCTV에서 엘리스 황의 근무 기록을 찾지 못했다고 보도했습니다.



명확히 확인된 것은 싱가포르의 AI 데이터센터 기업 메가스피드 이력.



엔비디아의 고성능 AI 칩과 장비를 중국에 우회 수출했다는 의혹을 받고 있는 곳으로, 앨리스 황은 2023년 6월부터 11월까지 이 회사 임원으로 등록돼 있었습니다.



메가스피드는 2023년 3월 중국계 게임 회사에서 분사하면서 회사명을 메가스피드로 바꾸고 지분 전량을 앨리스 황의 중국 이름을 딴 '황러' 유한회사에 넘겼습니다.



앨리스 황은 같은 해 11월 지분을 매각하고 이 회사 임원직에서 물러났습니다.



하지만 이후에도 경영에 깊숙이 관여했다고 외신들은 전했습니다.



황러 유한회사는 영국령 버진아일랜드에 적을 둔 페이퍼컴퍼니라는 보도도 나왔습니다.



앨리스 황은 지난해 동남아 데이터센터 투자 유치 과정에서 중국계 투자자들에게 엔비디아 GPU를 확보할 수 있다며 영향력을 과시한 것으로 전해졌습니다.



(영상편집 : 정성훈, 디자인 : 장성범·박태영)