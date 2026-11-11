한밤중 병원 화재…환자 등 150여 명 대피 소동

<앵커>



오늘(11일) 새벽 경기 수원시에 있는 한 병원에서 불이 났습니다. 한밤중 150명 넘게 대피하는 소동이 벌어졌습니다.



밤사이 사건·사고 소식, 안희재 기자입니다.



<기자>



병원 앞에 소방차들이 줄줄이 서있습니다.



경기 수원시 한 병원에서 불이 난 것은 오늘 새벽 0시 20분쯤.



소방은 장비 40여 대와 인력 100여 명을 투입해 신고 접수 30분 만에 불을 껐습니다.



다행히 다친 사람은 없었지만, 환자 등 150여 명이 놀라 대피하는 소동이 벌어졌습니다.



소방은 병원 4층 창고에서 불이 시작됐을 가능성에 무게를 두고 있습니다.



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고속도로 한복판에 차량 1대가 넘어져 있습니다.



도로 위에는 파편들이 어지럽게 널려 있고, 잠시 뒤 현장에 도착한 소방대원들이 차량 안팎을 살핍니다.



오늘 새벽 3시 50분쯤, 경기 용인시 경부고속도로 부산 방향 기흥휴게소 근처에서 20대 남성이 몰던 차량이 전도됐다는 신고가 접수됐습니다.



사고 직후 운전자는 몸을 피했는데, 이후 뒤따르던 승용차가 전도된 차량을 들이받으면서 2차 사고가 난 것으로 파악됐습니다.



사고 충격으로 차량이 크게 부서졌지만, 크게 다친 사람은 없다고 경찰과 소방은 전했습니다.



경찰은 졸음운전을 하다가 사고가 났다는 운전자의 진술 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



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어제 저녁 7시 20분쯤, 전북 익산시 한 상가 건물에서 화재가 발생해 약 20분 만에 꺼졌습니다.



인명 피해는 없었지만, 창고 일부 등이 타면서 소방 추산 1천300만 원의 재산 피해가 발생했습니다.



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어제 오후 5시 반쯤 서울 광진구에 있는 단독주택에서도 불이 나 40여 분 만에 꺼졌습니다.



화재 직후 5명이 대피했고 다친 사람은 없었습니다.



(영상편집 : 신세은, 화면제공 : 경기도소방재난본부·전북소방본부·서울광진소방서)