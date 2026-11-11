'징역 15년' 한덕수 석방 가능성…"용납 안 돼"

<앵커>



내란 중요임무 종사 혐의로 2심에서 징역 15년을 선고받은 한덕수 전 총리가 오는 20일이면 구속이 만료됩니다. 그런데 대법원 합의체가 구속 만료 하루 전에 재판 일정을 잡았고, 중형을 선고받은 한 전 총리가 대법 선고 전에 석방이 될 것으로 보입니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



[이진관/서울중앙지법 형사합의33부 재판장 (지난 1월 21일) : 주문. 피고인을 징역 23년에 처한다.]



내란 중요임무 종사 등 혐의로 재판에 넘겨진 한덕수 전 국무총리는 지난 1월, 1심에서 법정구속됐습니다.



지난 5월, 2심 재판부도 징역 15년을 선고했습니다.



대법원은 한 전 총리 사건을 전원합의체에 회부했고, 지난 9월 한 차례 심리했습니다.



그런데 이후 한동안 합의기일을 잡지 않았던 대법원이 오는 19일에 두 번째 기일을 열기로 한 사실이 확인됐습니다.



한 전 총리의 구속기간이 끝나는 오는 20일 0시를 하루 앞둔 시점입니다.



합의기일 당일에 판결을 선고하기는 어렵기 때문에 한덕수 전 총리는 오는 20일 0시경에 석방될 가능성이 높아졌습니다.



형사소송법상 상소심에서는 구속기간을 2개월씩 최대 3차례 갱신할 수 있는데, 대법원이 구속기간을 이미 3번 갱신한 만큼 판결을 선고하지 않은 한 오는 20일에 석방해야 하는 것입니다.



한 전 총리가 받고 있는 다른 재판을 맡은 재판부가 추가 구속영장을 발부할 수도 있습니다.



하지만 선거법 위반 혐의 사건은 1심에서 무죄가 선고돼 2심 재판부가 구속영장을 발부할 가능성이 낮고, 헌법재판관 미임명 사건은 판결 선고 예정일이 오는 30일로 얼마 남지 않아서, 구속영장 발부 가능성이 높지 않습니다.



이에 대해 민주당은 "내란 가담자들에게 문을 열어주는 조희대 대법원을 국민이 용납하지 않을 것"이라며 "대법원은 더 이상 판단을 미루지 말고 신속하고 엄정하게 선고해야 한다"고 촉구했습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 박춘배, 디자인 : 박혜진)