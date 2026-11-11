금융보안원도 뚫렸다…개인 정보 300여 건 유출

<앵커>



금융권의 해킹 사고를 막는 문지기 역할을 하는 금융보안원마저 해킹 공격에 뚫렸습니다. 이름과 생년월일 같은 개인정보 300여 건이 유출됐습니다.



엄민재 기자입니다.



<기자>



금융보안원이 외부 공격을 확인한 것은 지난 9일 오후 3시쯤입니다.



금융보안원은 금융권 공동 보안 전문기관으로, 사이버 위협 감시와 해킹 사고 대응, 보안 취약점 분석 등을 전담하는 조직입니다.



해킹당한 곳은 '상시평가 지원시스템'으로, 금융회사들이 보안원이 요구하는 자료를 내서 보안 관리를 제대로 하고 있는지 평가를 받는 시스템입니다.



금융보안원은 이번 해킹으로 금융기관들이 제출한 개인신용정보 동의서 샘플 등 행정서식 200여 건과 서식에 들어간 이름과 생년월일 등 개인정보 300여 건이 유출됐다고 밝혔습니다.



또, 마스킹 처리돼 가려진 상태의 이름과 휴대전화번호 등 시스템 이용자 정보 350여 건도 빠져나갔다고 설명했습니다.



개인정보 대부분은 금융사에서 상시평가를 하는 담당자의 것으로 보입니다.



공격자는 접속할 때마다 IP 주소를 바꿔가며 정상 이용자처럼 시스템에 들어왔던 것으로 전해졌습니다.



공격에 사용된 IP의 국적 등은 아직 확인되지 않았습니다.



금융보안원은 이번 공격으로 금융회사의 보안 세부 내역은 유출되지 않았다며, 사고 확인 즉시 금융당국에 신고하고 추가 유출 방지를 위한 긴급 보안조치를 진행했다고 밝혔습니다.



금융당국은 금융보안원에 사고 경위를 명확하게 파악하고 복구 조치를 하라고 지시했습니다.



(영상편집 : 이소영)