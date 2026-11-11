1. 엔비디아 이틀 연속 급락…미 연준 '빅스텝' 거론



젠슨 황 스캔들 여파로 밤사이에 엔비디아 주가가 5% 넘게 또 급락했습니다. 미국의 10월 소비자물가는 예상치를 상회했고, 크리스토퍼 월러 미 연준 이사는 이런 조건이라면 다음 달 기준금리를 0.5% 올리는 빅스텝을 고려해야 한다는 의견을 제시했습니다.



2. 미 국방 "날 탄핵, 정치쇼"…트럼프 의혹 조사착수



탄핵안 표결을 앞두고 헤그세스 미국 국방부 장관이 자신에 대한 연방의회의 탄핵소추 표결을 가리켜 "정치적 쇼"라고 반발했습니다. 미국 민주당은 아마존과 구글 등 주요 대기업을 상대로 트럼프 유착 의혹에 대한 대대적인 조사에 착수했습니다.



3. 금융보안원도 뚫려…금융사 직원 3백여 명 정보 유출



금융권 해킹 사고에 대응하는 금융보안원이 해킹 공격을 받았습니다. 이번 해킹으로 금융사 직원들의 개인정보 300여 건이 유출됐습니다.



4. 병원 화재로 150여 명 대피…고속도로 2차 사고



밤사이 수원의 한 병원에서 화재가 발생해 150명 넘게 대피하는 소동이 벌어졌습니다. 경부고속도로에서는 전도된 차량을 뒤따르던 승용차가 들이받는 사고가 났는데, 운전자는 졸음운전을 했다고 경찰에 진술했습니다.