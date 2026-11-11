존박 '맥도날드 랩', 타인 이름으로 무단 음원 등록돼

최근 가수 존박이 선보여 화제가 된 이른바 '맥도날드 랩'이 제3자의 이름으로 음원이 등록된 것으로 확인됐습니다.



존박의 소속사는 조치를 취하고 있다는 입장을 냈습니다.



앞서 존박은 래퍼 로꼬에게 랩을 전수받고, 곽진언 씨와 함께 맥도날드 매장을 찾아 랩으로 주문하는 영상을 유튜브에 공개했습니다.



뛰어난 랩 실력으로 온라인에서 화제가 됐고, 영상은 800만이 넘는 조회수를 기록했는데요.



그런데 최근 음원 사이트에 '요요티나'라는 이름의 가수가 '맥도날즈'라는 음원을 등록한 것으로 확인됐습니다.



사용된 멜로디도 흡사한 데다 곽진언, 존박의 목소리로 랩이 이어진 뒤 기존에는 없던 후렴도 만들어졌는데요.



AI 기술로 제작됐을 가능성도 나오고 있습니다.



존박의 소속사는 음원이 무단 등록된 것을 확인했다며, 저작권법을 토대로 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 유튜브 '존이냐박이냐', 스포티파이)