"음식 나왔어요" 2층서 '드르륵'…결국 문 닫았다, 왜

요즘 인기 많은 '핫한 식당'이 되려면 음식 맛도 맛이지만 콘셉트나 아이디어도 중요한데요.



그런데 SNS에서 화제를 모았다가 불과 나흘 만에 문을 닫게 된 식당이 있습니다.



미국 뉴욕 브루클린의 한 거리, 건물 2층 창문에서 갑자기 양동이 하나가 내려옵니다.



안에는 먹음직스러운 스테이크가 담겨 있는데요.



손님이 거리에서 주문하면 직접 만든 도르래 장치로 창문에서 음식을 내려주는 이색 식당입니다.



이 식당은 24살의 청년 요리사가 5명의 친구들과 의기투합해 시작했는데요.



처음에는 재미 삼아 시작한 일이었지만 SNS에서 입소문을 타면서 유명 인플루언서들까지 찾아왔고, 미슐랭 유명 요리사들과의 협업 제안도 받았다고 하네요.



하지만 뜻밖의 복병이 나타났습니다.



이웃 주민들의 민원이 잇따르면서 보건당국이 서면 경고까지 보냈고, 결국 건물주가 영업을 중단시켰다고 합니다.



기발한 아이디어로 유명세를 탔지만 나흘 만에 문을 닫게 됐네요.



(화면출처 : 틱톡 @someguyshouse119)