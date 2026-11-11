뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"음식 나왔어요" 2층서 '드르륵'…결국 문 닫았다, 왜

고희경 기자
작성 2026.11.11 08:10 조회수
PIP 닫기
요즘 인기 많은 '핫한 식당'이 되려면 음식 맛도 맛이지만 콘셉트나 아이디어도 중요한데요.

그런데 SNS에서 화제를 모았다가 불과 나흘 만에 문을 닫게 된 식당이 있습니다.

미국 뉴욕 브루클린의 한 거리, 건물 2층 창문에서 갑자기 양동이 하나가 내려옵니다.

안에는 먹음직스러운 스테이크가 담겨 있는데요.

손님이 거리에서 주문하면 직접 만든 도르래 장치로 창문에서 음식을 내려주는 이색 식당입니다.

이 식당은 24살의 청년 요리사가 5명의 친구들과 의기투합해 시작했는데요.

처음에는 재미 삼아 시작한 일이었지만 SNS에서 입소문을 타면서 유명 인플루언서들까지 찾아왔고, 미슐랭 유명 요리사들과의 협업 제안도 받았다고 하네요.

하지만 뜻밖의 복병이 나타났습니다.

이웃 주민들의 민원이 잇따르면서 보건당국이 서면 경고까지 보냈고, 결국 건물주가 영업을 중단시켰다고 합니다.

기발한 아이디어로 유명세를 탔지만 나흘 만에 문을 닫게 됐네요.

(화면출처 : 틱톡 @someguyshouse119)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지