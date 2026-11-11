"보석 나오면 십억" 반전 실체…광산도 가짜?

캄보디아 가정집에 가짜 보석 광산 세트장을 만들어 놓고 온라인 생방송으로 사기를 친 조직이 있었다고요?



이 조직은 지난 1월 이 캄보디아 프놈펜의 한 가정집 주택에 가짜 보석 광산 세트장을 만들었는데요.



현지인이 광부 역할을 맡아서 실제 보석을 캐는 것처럼 연출하고 가짜 루비와 사파이어까지 준비해 SNS 생방송을 진행했습니다.



방송에서는 일정량의 보석이 나오면 십억 원을 참가자들에게 나눠주겠다며 참여비를 요구했는데요.



채굴량이 당첨 기준에 미달한 것처럼 조작해 계속 돈을 받아내는 수법을 썼습니다.



조직원 A 씨는 이 조직에서 참여 방법과 입금 계좌를 안내하는 역할을 했었는데 피해자 B 씨로부터 11차례에 걸쳐서 3,700여만 원을 받아낸 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



재판부는 범행 가담 정도가 가볍지 않다며 A 씨에게 징역 1년을 선고했습니다.