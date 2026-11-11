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목욕탕 갔다가 경악…탕 안에 앉아 '찰칵찰칵'

고희경 기자
작성 2026.11.11 08:04 조회수
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다음은 목욕탕 여탕에서 사진을 찍은 사람들이 있다고요?

A 씨는 최근에 부산 해운대구 달맞이 고개에 있는 유명 찜질 스파를 찾았다가 믿기 힘든 광경을 목격했다고 전했습니다.

찜질을 마친 뒤에 목욕탕에서 씻던 중 외국인 관광객들이 탕 안에서 사진을 찍는 모습을 본 건데요.

놀란 A 씨는 급히 옷을 입은 뒤에 직원에게 알리고 경찰에 신고했습니다.

이후 직원과 함께 관광객 네 명을 찾아 휴대전화에 찍힌 사진을 보여달라고 요구했는데요.

A 씨 주장에 따르면 이들은 처음에는 촬영 사실을 부인했지만 경찰이 휴대전화를 확인하는 과정에서 목욕탕 내부를 찍은 사진이 발견됐습니다.

다만 다른 이용객의 나체가 직접 촬영된 사진은 없었던 것으로 전해졌는데요.

A 씨는 사진 촬영이 금지된 공간이라는 설명을 듣고도 웃는 모습을 보여 더 화가 났다며 불쾌감과 공포를 호소했습니다.

누리꾼들도 '신체가 노출되는 공간에서 촬영은 안 된다', '공공장소에서 기본적인 촬영 예절을 지켜야 한다'는 반응들을 보였습니다.

(화면출처 : 스레드 @hanyoritta)
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