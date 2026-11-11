스카프 한가득 담아…'스카프 아저씨'의 수능 응원

수능이 정말 코앞이죠.



요즘 인기가 많은 남대문 스카프 아저씨가 수험생 응원에 나섰다고요?



남대문 스카프 아저씨로 알려진 상인 A 씨는 이 스카프를 파란색 비닐봉지에 가득 담아서 한 고등학교에 전달하는 영상을 공개했는데요.



한 고등학교 교장이 수능을 앞둔 학생들에게 스카프를 선물하고 싶다며 SNS로 연락을 하자 직접 학교를 찾은 겁니다.



스카프를 담은 파란 비닐봉지에는 '지치지 마, 수능 대박'이라는 응원 문구도 적혀 있었는데요.



A 씨는 오랜만에 학교에 가서 오히려 자신이 기를 받았다며 지금 대한민국에서 제일 힘든 전국 수험생들 파이팅이라고 응원했습니다.



A 씨는 평소 손님들에게 돈 쓰지 마. 너희 지금 과소비야 같은 농담을 건네는 독특한 영업 방식으로 유명해졌는데요.



배우 레오나르도 디카프리오에 빗댄 스카프리오라는 별명도 얻었습니다.



누리꾼들은 '무심하게 툭 던진 응원이라 더 감동이다', '학생들에게 큰 힘이 됐을 것 같다'는 반응들을 보였습니다.



(화면출처 : 인스타그램 '남대문 다다구리')