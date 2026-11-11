[친절한 경제] 인형 껴놓고 거의 4만 원…달랑 2개여도 잘 팔린다?

<앵커>



수요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 오늘(11일)은 무슨 얘기인가요?



<기자>



오늘 빼빼로데이잖아요.



편의점 빼빼로 판매가가 2천 원 안팎 정도인데요.



원료인 코코아 값이 급락한 후에도 빼빼로 값은 제자리입니다.



빼빼로 1천 원대였던 시절 기억하시죠.



1천700원 하던 게 재작년, 작년 연달아 올랐는데, 그때마다 빠지지 않은 이유가 초콜릿 원료, 코코아였습니다.



전 세계 코코아가 가장 많이 나는 서아프리카를 가뭄에다, 병충해까지 덮치면서 몇 년 새 다섯 배 넘게 뛰었거든요.



그런데 이 코코아값이 4월에는 꼭대기의 4분의 1도 안 되게 곤두박질쳤습니다.



여름에는 작황 걱정에 다시 뛰기도 해서 롤러코스터가 따로 없는데요.



그래도 지금은 꼭대기의 절반이 안 됩니다.



그럼 빼빼로값도 따라 내려야 할 것 같은데, 올봄 회사가 다른 과자, 빵, 아이스크림 몇 가지 값을 내렸을 때도 빼빼로는 명단에 없었습니다.



다른 초콜릿 과자들도 사정은 비슷한데요. 왜 그럴까요?



업계는 비쌀 때 계약해 둔 코코아가 아직 원가에 남아 있어서 당장 내리기는 어렵고, 지금 코코아값도 예년보다는 높다고 설명합니다.



월세랑 비슷한데요.



월세 계약을 해두면 동네 시세가 내려도 계약 끝날 때까지는 원래 월세를 내야 하잖아요.



실제로 빼빼로 만드는 회사가 사들인 코코아 단가는 지난해까지 2년 새 4배 가까이 뛰었습니다.



결국 떨어진 코코아값이 빼빼로값에 반영되기까지는 시간이 좀 더 걸린다는 얘기입니다.



<앵커>



이번에는 웬 인형 그림이 있네요.



<기자>



이 빼빼로데이의 선물 세트가 좀 더 부담이죠.



비싼 건 인형을 붙여서 4만 원에 육박한데요.



하지만 안을 들여다보면 빼빼로는 단 두 개밖에 없는 경우도 있었습니다.



이런 세트 앞에서는 빼빼로 값 몇백 원 오른 건 명함도 못 내밀 정도죠.



편의점들이 1년 중 최대 대목을 맞아 캐릭터 세트를 앞다퉈 내놨는데요.



빼빼로 몇 개에 인형 키링, 무드등, 심지어 손톱깎이까지 붙였습니다.



배보다 배꼽이 커도 너무 큰 겁니다.



아니, 이걸 누가 사나 싶으시죠. 그런데 이게 잘 팔립니다.



한 대학가 편의점에서는 학생들이 몰려서 일부 상품이 동났고요.



이런 단독 상품 비중이 부쩍 커져서 작년 빼빼로데이 매출의 3분의 1을 넘은 편의점도 있습니다.



이렇게 인형에 공을 들이는 이유가 있습니다.



빼빼로야 어디서 사도 똑같지만, 우리 가게에만 있는 인형은 손님을 일부러 찾아오게 만들거든요.



그래서 물건 들일 때 캐릭터 인기부터 본다는 사장님도 있을 정도입니다.



오늘 선물하실 때는 인형값이 얼마나 붙었는지도 꼼꼼히 따져보셔야겠습니다.



<앵커>



마지막은 건강보험료 얘기군요.



<기자>



해마다 하는 건강보험료 재산정이 올해도 돌아왔습니다.



건강보험 지역 가입자들은 올해 소득이 줄었다면 보험료 조정 신청을 미리 할 수 있습니다.



직장인이야 월급에서 알아서 빠져나가니 신경 쓸 일이 별로 없죠.



그런데 자영업자, 프리랜서, 은퇴하신 분들 같은 지역 가입자는 11월 고지서 그냥 넘기시면 안 됩니다.



기준이 말하자면 작년 성적표거든요.



작년 소득에 올해 재산을 얹어서 매기는데, 올해는 아파트 같은 공동주택 공시가격이 평균 9% 넘게 올라서, 집 가진 분들은 소득이 그대로여도 보험료가 오를 수 있습니다.



작년 성적표다 보니 이런 일도 생깁니다.



작년에는 장사가 잘됐는데 올해 가게 문을 닫았다, 수입은 끊겼는데 보험료는 작년 성적표대로 날아오는 거죠.



이럴 때 공단에 올해 성적표, 그러니까 소득이 줄었다는 걸 알리면 됩니다.



그럼 보험료를 먼저 깎아주고, 나중에 실제 소득이 확인되면 그때 맞춰서 더 내거나 돌려받습니다.



가게나 회사 소득은 물론 작년부터는 은행 이자나 연금이 줄어든 은퇴하신 분들도 되고요.



폐업이나 퇴직 증명 같은 서류만 챙기면 지사에 안 가도 우편, 팩스, 온라인으로 됩니다.



거꾸로 올해 돈을 더 벌었다면 미리 올려 내는 것도 방법인데요.



나중에 한꺼번에 낼 목돈 부담을 덜 수 있습니다.



앞으로는 신청 안 해도 알아서 정산해 주는 방안이 추진되고 있지만, 아직은 직접 챙기셔야 합니다.



다음 달 10일 납부 기한 전에 신청하면 이번 달 보험료부터 바로 반영되니까, 고지서 받으시면 꼭 한번 확인해 보시죠.