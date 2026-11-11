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"단풍 인생샷 찍어야지" 돌연…'위험천만' 광경들

조제행 기자
작성 2026.11.11 07:24 수정 2026.11.11 07:50 조회수
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다음 핫토픽입니다.

요즘 서울 곳곳을 걷다 보면 예쁘게 물든 단풍들이 늦가을 정취를 느끼게 해줍니다.

그런데 단풍 인생샷을 찍겠다며 차도까지 내려가는 아슬아슬한 모습들이 포착되고 있습니다.

경복궁 담장 주변 효자로가 SNS에서 은행나무 명소로 알려졌습니다.

그러면서 사진을 찍으려는 세계 각국의 관광객들로 붐비고 있습니다.

그런데 경복궁 앞에 4차선 도로까지 나가서 사진을 찍는 위험한 상황이 연출된다는 건데요.

좁은 보도에서는 다 담을 수 없는 은행나무와 자신의 모습을 온전히 사진으로 남기겠다고 차도로 나서는 겁니다.

효자로 주변 통이파출소는 관광객이 몰리는 오후 2시부터 5시까지 20분에 한 번 효자로 일대를 집중 순찰하고 있습니다.

그런데 배치된 순찰차가 한 대뿐이거든요.

그래서 다른 신고로 출동하는 동안에는 또 손을 놓을 수밖에 없는 실정이라고 전해집니다.

경찰은 도로로 나가 찍는 관광객들에게 교통법규 위반에 따른 계도장을 발부하는 등 안전 관리를 강화할 계획이라고 밝힌 상황입니다.

(기사출처 : 한겨레)
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