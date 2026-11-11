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"차 한 잔 하자길래…" 직접 밝힌 '한국 국적 상실' 전말

조제행 기자
작성 2026.11.11 07:13 수정 2026.11.11 07:50 조회수
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줄기세포 논문 조작으로 파문을 일으켰던 황우석 전 서울대 교수가 아랍에미리트 국적을 취득했다는 소식 전해졌었죠.

그런데 황 전 교수는 좀 다른 주장을 하고 있고요.

다시 한국 국적 회복 절차에 들어간 것으로 알려졌습니다.

앞서 황 전 교수가 지난 4월 아랍에미리트 국적을 취득해 한국 국적을 상실했다는 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

국적법에 따르면 대한민국 국민이 자진해서 외국 국적을 취득할 경우에 그 시점에서 한국 국적을 자동으로 상실하게 되는데요.

황 전 교수 역시 해당 조항에 따라서 국적 상실자 명단에 이름을 올렸습니다.

이에 대해 황 전 교수는 언론 인터뷰를 통해 아랍에미리트 국적을 부여받은 당일 대사관에 이를 알려 국적 상실 신고를 했고 대사관 측 안내에 따라 한국 국적 회복 신청을 했다고 설명했습니다.

국적 취득 관련한 경위에 대해서는 차 한 잔 하자는 연락을 받고 찾아갔는데 국적을 부여하는 깜짝 행사였다고 주장했습니다.

현재 황 전 교수는 아랍에미리트 아부다비에 있는 생명공학연구소에서 CEO로 활동하며 복제와 줄기세포 연구를 이어가고 있습니다.



(화면출처 : UAE 바이오테크 홈페이지)
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