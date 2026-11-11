비번 경찰관에 딱 걸렸다…무사히 가족 품으로

오늘의 첫 소식, '아이 곁에 모인 경찰들'입니다.



쉬는 날 길을 걷던 경찰관이 홀로 거리를 배회하는 6살 아이를 발견했습니다.



무사히 가족의 품으로 돌려보냈다는 소식입니다.



지난달 5일 울산 남구인데요.



아이가 혼자서 이렇게 길을 걷고 있습니다.



요즘 쌀쌀한 날씨인데도 척 봐도 얇은 옷차림이죠.



그리고 마침 쉬는 날 개인 업무를 보려고 외출했던 한 경찰관이 이 아이를 발견했습니다.



실종 아동임을 직감한 경찰관.



인근 가게 사장에게 112 신고를 부탁한 뒤 아이의 손을 꼭 잡고 안전한 곳으로 이동했습니다.



그리고 잠시 뒤 신고를 받고 출동한 경찰관.



아이를 인계받아서 지구대로 향했습니다.



그리고 마침 그 지구대에는 손자가 사라졌다며 실종 신고를 했던 한 할머니가 기다리고 있었습니다.



경찰관과 함께 도착한 아이는 이렇게 무사히 할머니와 다시 만날 수 있었습니다.



경찰은 아이의 안전을 위해 지문과 사진 그리고 보호자 연락처 등 정보를 미리 등록하는 실종 예방 사전 등록도 진행했다고 전해집니다.