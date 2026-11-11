[글로벌 마켓시황] 물가 부담 속 금리인상 언급…뉴욕증시 하락

먼저 뉴욕증시부터 살펴보겠습니다.



뉴욕증시 3대 지수가 일제히 하락 마감했습니다.



특히 나스닥이 0.7%대, S&P 500이 0.3% 넘게 하락하며 전날의 반등 흐름을 이어가지 못했습니다.



업종별로는 금리 인상 경계감이 커지면서 소재와 기술주를 중심으로 매도세가 나타났습니다.



10월 소비자물가지수는 전월 대비 0.4%, 식품과 에너지를 제외한 근원 소비 물가는 0.3% 상승하며 모두 시장 전망치를 웃돌았습니다.



물가 상승 압력이 쉽게 꺾이지 않는 것으로 나타나면서 연준의 12월 추가 금리 인상 가능성이 부각됐습니다.



특히 크리스토퍼 월러 연준 이사는 근원 물가 상승세가 지속될 경우 12월 회의에서 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 방안도 검토해야 한다고 밝혔습니다.



이에 미국 국채금리가 상승했고 금리에 민감한 기술주를 중심으로 투자 심리가 위축됐습니다.



한편, AI 기업 앤트로픽은 최대 644억 달러 규모의 기업 공개 계획을 공시하며 시장의 관심을 끌었습니다.



다음은 조금 전 마감한 미 선물 시장을 살펴보겠습니다.



예상보다 높은 소비자 물가와 연준의 추가 금리 인상 가능성이 부담으로 작용하는 가운데 기술주를 중심으로 투자 심리 변화가 이어지고 있습니다.



이 가운데 미 주가지수 선물은 하락세로 마감했는데요.



다우 선물과 나스닥 100선물이 동반 100포인트 넘게 빠졌습니다.



다우 선물은 5만 2030선에서 기록을 마쳤고 나스닥 100선물은 2만 8000선을 밑돌았습니다.



S&P 500 선물도 소폭 빠지면서 7500선에서 거래를 마쳤고, 중소형주 중심의 러셀 200선물도 2800선을 기록했습니다.



중소형주는 차입 비용에 민감한 만큼 연준의 금리 인상 전망이 주요 변수로 작용하고 있습니다.



한편 미국 금리 10년 선물은 4.98%를 기록했습니다.



국제시장에서는 예상보다 높은 소비자 물가에 연준의 금리 인상 전망이 강화되면서 장기 금리의 상승 압력이 가해졌습니다.



한편 11일 미국 제안군인의 날을 맞아 현물 채권 시장은 휴장할 예정입니다.



또 원자재 선물 시장을 보면 금은 미국 국채금리 상승과 달러 강세 가능성이 부담 요인으로 작용하는 가운데 금선물이 온스당 4040달러를 기록했습니다.



마지막으로 미 주식 선물 주요 종목별 흐름입니다.



엔비디아 약세가 반도체 업종에 부담을 줬는데요.



정류장에서는 마이크로소프트가 장중 엔비디아를 제치고 시총 2위에 올랐습니다.



엔비디아 선물은 5% 빠졌습니다.



지금까지 CME 선물시장 살펴봤습니다.