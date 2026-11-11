우크라 종전협상에 '유럽 안보' 얹은 미국…유럽은 경계

▲ 10일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 미국·우크라이나·유럽·나토 대표단 회의

10일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 미국·러시아·우크라이나 종전협상 첫날, 미국 대표단이 유럽의 새로운 안보 체계를 촉구했습니다.외신에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너는 아부다비에서 이번 협상의 목표가 "서로 다른 제도권과 과거에 대한 이해 위에 새로운 틀과 새로운 이해를 만들어내는 것"이라고 말했습니다.쿠슈너는 "작동한 것을 취하고 실패한 것을 파악하고자 한다"며 "수십 년, 나아가 수세기 동안의 평화로 이어질 새로운 프레임워크를 만들어내기를 바라기 때문"이라고 강조했습니다.이는 유럽에서 유럽의 목소리를 반영하지 못하고 러시아에 유리한 쪽으로 종전 합의가 이뤄지거나, 러시아가 북대서양조약기구(NATO·나토) 중심으로 형성된 유럽 안보 체계를 뒤흔들 가능성에 대한 우려가 커진 가운데 나온 발언입니다.이날 영국과 프랑스, 독일, 이탈리아, 유럽연합(EU), 나토 대표단은 유럽의 안보를 유럽을 빼고 논의해선 안 된다며 아부다비에 집결했으며 미국·러시아·우크라이나 3자 회담에 앞서 미국·우크라이나와 별도로 회동했습니다.앞서 크렘린궁은 이번 협상이 미국의 중재로 러시아와 우크라이나가 하는 것이라며 유럽의 참여를 거부했으나, 유럽 주요국은 미국에 유럽이 참여하게끔 압박했습니다.유럽은 일단 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 유화적인 태도를 보여온 트럼프 대통령이 우크라이나에 사실상 항복과도 같은 불리한 조건의 종전 합의를 압박할 것을 우려하고 있습니다.여기에 지난 5일 트럼프 대통령이 우크라이나 전쟁과 관련해 "큰 합의가 있을 것"이라며 "우크라이나 이상의 많은 것을 포함할 것"이라고 말한 점은 유럽의 불안을 더욱 키웠습니다.유럽은 무엇보다 푸틴 대통령의 끈질긴 요구사항인 '유럽 대륙 내 나토의 영향력 축소'에 트럼프 대통령이 동의할까 봐 가장 크게 불안해한다고 폴리티코 유럽판은 지적했습니다.러시아 쪽에서도 이번 협상을 통해 유럽 안보 체계 자체를 건드리려 한다는 보도가 나왔습니다.러시아 한 소식통은 타스 통신에 "우크라이나 합의는 대단히 중대한 문제이나 이번 광범위한 논의에서 하나의 아이템일 뿐이며 대륙 전체의 포괄적이고 분리할 수 없는 안보 구조를 만든다는 주요 목표에 종속한 것"이라고 말했습니다.유럽은 이날 아부다비에서 미국, 우크라이나와 한 회동에서 유럽의 시각을 강조했습니다.EU 정상회의는 회동 후 낸 성명에서 먼저 "참가자들은 어떤 미래 합의도 우크라이나의 주권과 영토 보전성, 독립적인 의사결정을 존중하고 우크라이나에 신뢰할 만한 안전보장을 제공해야만 한다는 점을 강조했다"고 밝혔습니다.또한 "논의는 우크라이나 종전 후 현재의 유럽의 안보 제도와 합의를 어떻게 쌓아 나갈지도 다뤘다"며 전후 안보 우려를 다뤄야 할 필요성과 전쟁 위험을 관리할 강력한 메커니즘을 보장할 방법도 논의됐다고 말했습니다.그러면서 "참가자들은 강력한 전후 유럽 안보 구조와 참여에 대한 공통된 약속을 재확인했고 강력한 나토가 계속해서 유럽·대서양 집단 방위의 중심일 것이라는 점을 분명히 했다"고 강조했습니다.이 성명에는 새로운 안보 체계를 만들겠다는 취지의 표현은 없었습니다.파리에서 마코 루비오 미 국무장관은 미국과 유럽의 입장이 다르지 않다며 "이 3자 회담을 어느 시점에는 확대해 미국, 우크라이나, 러시아뿐 아니라 유럽 대표도 직접 이 협상 테이블에 앉도록 하는 게 우리의 목표"라고 밝혔습니다.유럽은 나토 중심의 집단 방위를 바탕으로 한 안보 강화를 강조했고, 미국은 유럽을 참여시켜 유럽 안보 문제로 협상을 확대한다는 부분을 강조한 셈입니다.이를 두고 폴리티코 유럽판은 유럽과 미국이 유럽 대륙의 안보 체계를 재검토하는 데 합의한 것이라고 해석했습니다.그러나 유럽의 미래 안보 체제는 유럽 각국에 매우 민감한 주제로, 이를 우크라이나 종전 합의의 일부로 넣을지, 아니면 종전 합의 이후가 될지 순서가 중대한 문제가 되고 있다고 이 매체는 지적했습니다.우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 전날 EU 대표단이 아부다비에 갈 것이라고 확인하면서 "유럽 안보 구조에 관한 의미 있는 논의는 오직 우크라이나 휴전 이후에야 이뤄질 수 있다"고 못 박았습니다.폰데어라이엔 위원장은 이어 "(유럽 안보 논의는) 적절한 토론장에서 이뤄져야 하며, 특히 나토 동맹국들과 EU 회원국들이 함께해야 한다"고 강조했습니다.프랑스의 바로 장관도 이날 프랑스앵포 인터뷰에서 종전 협상이 타결돼 평화가 찾아오기 전에 유럽 안보에 관해 러시아와 유럽 안보에 대해 논의할 수는 없다고 밝혔습니다.그러나 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 이날 모스크바에서 유럽 측이 내놓은 '선 휴전, 후 안보 논의' 구상을 거부했습니다.라브로프 장관은 "유럽은 우크라이나 정권에 시간을 벌어주고 군사적 손실을 어떻게든 만회하도록 하려고 한다"며 "미래 안보 체제의 명확한 기본 틀을 먼저 정하고 난 뒤 러시아·우크라이나 분쟁 해결로 넘어가는 구상은 전적으로 합리적"이라고 주장했습니다.BBC 방송은 '전후 안보 구조'에 대한 시각이 각자 다르다는 점을 짚었습니다.이 방송은 "우크라이나에는 다시 공격받을 경우 동맹국들의 지원을 보장해주는 것을 뜻할 수 있다"며 "러시아에는 나토가 유럽 동부로부터 멀리 물러서는 걸 보는 것일 수 있는데, 이런 러시아의 오랜 야욕은 유럽 측으로선 기겁할 일"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)