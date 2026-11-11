'틈만나면' 지수, "라떼는 소속사 달라도 연습생들끼리 왕래···나연이 유명했다"

지수가 나연과의 인연을 공개했다.



10일 방송된 SBS '틈만 나면'에서는 경기도 군포시 산본의 틈을 만나러 간 유유 형제의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서는 블랙핑크 지수와 트와이스 나연이 틈 친구로 등장했다. 소속사가 다른 두 사람의 등장에 유재석은 두 사람의 인연에 대해 물었다.



지수와 나연은 "오래된 인연이다. 연습생 때부터 알았다"라고 말해 눈길을 끌었다. 두 사람은 데뷔 전 연습생 시절부터 알고 지낸 95년생 동갑내기 찐친이었던 것.



소속사가 다른데 어떻게 친해졌냐는 질문에 지수는 "라떼는"이라며 말문을 열어 웃음을 자아냈다. 지수는 "당시에는 소속사에서 연습생을 오래 하면 서로 알게 됐었다. 쟤가 여기 에이스래 막 이렇게 이야기가 나왔다"라고 했다.



이를 들은 유재석은 "나연이도 소문이 많이 났었지?"라고 물었고, 지수는 "유명했다"라고 답했다. 이에 유재석은 뭘로 유명했는지 물었고 지수는 "나연이로"라고 답해 폭소를 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)