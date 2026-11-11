'틈만나면' 유연석, "배우 서강준, 블랙핑크 지수도 산본 출신"···'틈 친구' 추측

산본의 틈을 찾아온 틈 친구는?



10일 방송된 SBS '틈만 나면'에서는 경기도 군포시 산본의 틈을 만나러 간 유유 형제의 모습이 그려졌다.



이날 유연석은 오기 전에 산본 출신을 찾아보았다며 "배우 서강준 씨가 산본 출신이더라. 그리고 오늘 드레스코드가 핑크인데 블랙핑크 지수 씨도 산본 출신이다"라고 틈 친구를 추측했다.



이에 유재석은 "지수 씨는 지금 엄청 바쁠 텐데"라며 틈 친구가 아닐 것 같다고 했다. 그러면서 유재석은 "연석이는 뭐가 그렇게 궁금한지 모르겠어"라며 틈 친구를 추리하는 유연석을 이해하지 못했다.



그리고 곧 틈 친구가 등장했다. 블랙핑크 지수와 트와이스 나연이 바로 오늘의 틈 친구였던 것.



두 사람의 등장에 유연석은 "맞네. 맞아"라며 틈 친구 추리 성공을 기뻐해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)