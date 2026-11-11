루비오 "경제 압박으로 충분"…이란 군사작전 '일단 보류'

▲ 마코 루비오 미국 국무장관

마코 루비오 미국 국무장관이 현지시간 10일 이란에 대한 대규모 군사 작전이 지금으로선 필요하지 않다고 밝혔습니다.외신에 따르면 루비오 장관은 프랑스 파리에서 이틀째 열리고 있는 주요 7개국(G7) 외교장관회의에서 취재진에게 "(이란에 대한) 경제적 작전이 아주 파괴적이어서 지금 당장 대규모 전투 작전은 필요 없다"며 "그게 오늘 여기서 우리 동맹국들에 한 얘기"라고 말했습니다.루비오 장관은 도널드 트럼프 대통령이 "현재로서는 대규모 전투 작전의 필요성이 없다는 결론을 내렸다"며 "같은 목적을 경제적 수단으로 달성하고 있기 때문"이라고 거듭해서 강조했습니다.하지만 루비오 장관은 이란이 '레드라인'을 넘는다면 미군은 준비돼 있다며 이란이 '끔찍한 대가'를 치르게 될 것이라고 경고했습니다.한편 G7 회의에서 유럽 동맹국 외교 수장들은 루비오 장관에게 이란에서 확전을 피해야 한다고 압박했지만, 루비오 장관은 미국의 봉쇄 작전으로 이란의 석유 공급이 말라붙고 있다면서 "현재 이란과 이란 정권의 경제적 고통이 날마다 커지고 있다. 이 미치광이 급진적 정권이 자국민에게 이를 전가하고 있다"고 말했습니다.그러면서 그는 이란이 현재로선 협상에 현실성 있게 접근하지 않고 있는 것으로 보인다면서 이란 정권이 결국에는 경제적 현실을 깨닫게 될 것이라고 덧붙였습니다.이날 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서는 미국과 러시아, 우크라이나 3자 종전협상이 9개월 만에 재개됐습니다.루비오 장관은 이에 대해 "매우 생산적이었다"며 "정말로 중요한 건 유럽 측이 테이블에 있다는 것"이라고 말했습니다.루비오 장관은 "우리는 어디에 서 있는지 안다. 바로 우크라이나의 편"이라며 "우리는 군사적으로, 재정적으로, 에너지 부문에서 우크라이나를 지원하고 있으며 제재를 통해 러시아에 대한 압박을 계속하고 있다"고 밝혔습니다.이는 유럽이 미국이 중재하는 우크라이나와 러시아의 종전협상에서 배제될 것으로 우려하는 데 대해 '동맹국 달래기' 차원의 발언으로 풀이됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)