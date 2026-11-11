연준 월러 "12월 금리 인상"…'빅스텝' 가능성도

▲ 크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(Fed·연준) 이사

크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도 이사가 현지시간 10일 연설에서 다음 달 기준금리 인상을 지지한다고 밝혔습니다.물가 오름세가 이어지면 평소의 두 배인 0.5%포인트를 한 번에 올리는 이른바 '빅스텝'도 검토해야 한다고 말했습니다.이는 시장이 예상하는 0.25%포인트 인상을 넘어 0.5%포인트 인상 가능성까지 구체적으로 거론한 연준 고위 인사의 공개 발언이라는 점에서 주목됩니다.연방준비제도에 따르면 월러 이사는 이날 영국 런던에서 열린 콘퍼런스에 참석, "내가 예상하는 대로 10월 월간 물가상승률이 개선된다고 하더라도, 나는 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상하는 것을 지지하는 쪽으로 기울어 있다"고 밝혔습니다.월러 이사는 미국 경제 상황에 대해 "경제활동은 강하고 노동시장은 안정돼 있으나, 물가상승률이 너무 높고 FOMC의 목표치인 2%를 크게 웃돌고 있다"고 평가하며 이같이 말했습니다.이어 "하지만 오늘 나중에 발표될 10월 소비자물가지수(CPI) 상승률 데이터가 지난 두 달과 유사하게 근원 CPI 상승률이 0.3% 부근이거나 그 이상으로 나타난다면, 더 강력한 정책적 조치가 필요할 수 있다"며 "그럴 경우 12월 회의에서 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 방안을 고려해야 한다고 생각한다"고 말했습니다.그는 "0.25%포인트만 인상하는 것은 우리의 신뢰도를 위태롭게 할 수 있다"며 "그러한 위험을 감수하고 싶지 않다"고 밝혔습니다.월러 이사의 연설 이후 발표된 미국 10월 CPI는 전월 대비 0.4% 상승, 다우존스가 집계한 전문가 전망치(0.3%)를 웃돌았습니다.변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 상승, 시장 예상치(0.2%)를 상회했습니다.이는 월러 이사가 앞서 제시한 0.5%포인트 인상 검토 조건에 부합하는 결과이기도 합니다.월러 이사의 발언과 예상보다 강한 물가 지표가 잇따라 나오면서 금리 선물시장은 12월 연준의 금리 인상 전망을 앞서 약 85%에서 100%로 끌어올렸습니다.시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 0.25%포인트 인상 확률을 85.3%, 0.5%포인트 인상 확률은 14.7%로 반영했습니다.블룸버그 통신에 따르면 월러 이사는 연설 이후 질의응답에서 "(연준이) 경제의 급격한 침체를 원하는 것은 아니다"라고 말했습니다.그는 "우리가 기준금리를 1.5%포인트나 2%포인트씩 대폭 올리겠다는 게 아니다. 앞을 내다보며 뭔가를 해야 한다고 말하고 있는 것"이라며 "최소한, 작년에 단행했던 세 차례의 보험성 인하는 되돌려야 할 것"이라고 설명했습니다.그는 또 연준의 통화정책이 "내가 생각했던 것만큼 긴축적이지 않았다"고 진단했습니다.(사진=게티이미지)