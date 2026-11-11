후티 "사우디 리야드 공항·금융가·아람코 시설 타격"

▲ 후티 공격으로 검은 연기가 치솟는 사우디 (자료사진)

예멘의 친이란 반군 후티가 사우디아라비아 수도 리야드의 국제공항과 금융 중심지, 아브카이크의 아람코 석유 시설 등을 공격했다고 10일(현지시간) 밝혔습니다.후티 반군은 성명을 통해 "사우디의 침략과 미제 공대지 폭탄을 동원한 민간인 학살 범죄 등에 보복하기 위해 4차례의 특수 군사작전을 성공적으로 실행했다"며 이같이 주장했습니다.성명에 따르면 이들은 리야드의 킹칼리드 국제공항과 다수의 동서 송유관(East-West pipeline) 펌프장, 금융중심지를 겨냥했으며 타격 지점에 화재 등 직접적인 피해가 발생했습니다.또한 후티는 사우디 핵심 석유 시설인 아브카이크의 아람코 시설도 공격했으며, 알마다리바와 라스 알아라 지역의 사우디 주도 연합군 집결지도 타격했습니다.후티 반군은 특히 해외 기업들을 향해 "사우디가 예멘에 대한 침략과 봉쇄를 끝낼 때까지 그곳은 안전한 투자 환경이 아니다"라며 "모든 투자자와 기업은 투자를 철회하고 평화롭고 안전한 국가로 이전할 것을 강력히 권고한다"고 경고했습니다.후티는 전날 성지 메디나의 동서 송유관을 공격했다는 전날 사우디 당국의 주장은 강력하게 부인했습니다.