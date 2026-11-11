"폴란드 총격범, 노르웨이 극우 테러범 관련 사이트 접속"

▲ 폴란드 무차별 총격 사건

폴란드 크라쿠프에서 총기를 난사해 6명을 살해한 미하우 옥신스키가 인터넷에서 노르웨이 네오나치 테러범 아네르스 베링 브레이비크를 찾아보는 등 우익 극단주의에 빠진 흔적이 발견됐다고 폴란드 당국이 밝혔습니다.AFP통신 등에 따르면 발데마르 주레크 폴란드 법무장관은 10일(현지시간) 기자회견에서 용의자의 컴퓨터를 분석한 결과 브레이비크와 관련된 인터넷 사이트를 방문한 사실을 확인했다며 범행 동기에 대한 "매우 확실한 증거"가 있다고 말했습니다.브레이비크는 2011년 7월 노르웨이 오슬로 정부청사에 폭탄을 터뜨리고 우퇴위아섬 노동당 청년캠프에서 총기를 난사해 모두 77명을 살해한 극우 테러범입니다.주레크 장관은 옥신스키의 집에서 발견된 미국 독립전쟁 당시 '개즈던 깃발'도 미국 극우세력과 연관이 있다고 덧붙였습니다.옥신스키는 지난 7일 오후 3시께 크라쿠프 중앙광장에서 차를 몰며 무차별 총격해 6명이 숨지고 15명이 다쳤습니다.수사당국은 같은 날 집에서 시신으로 발견된 부모와 여동생 등 가족 3명도 그가 살해한 것으로 보고 있습니다.용의자는 경찰과 총격전으로 중상을 입고 치료받다가 전날 오전 사망했습니다.당국은 유서나 범행과 관련한 메시지가 발견되지 않자 컴퓨터와 휴대전화 기록 등을 조사해 범행 동기를 찾고 있는 걸로 파악했습니다.마르친 키에르빈스키 내무장관은 사건 당일 용의자에 대해 "매우 급진적이고 극단적인 민족주의 성향"이라고 말했다가 우파 민족주의 진영에서 거센 비판을 받기도 했습니다.