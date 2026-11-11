'마나베호' 기업은행, SOOP 꺾고 개막 3연승…선두 질주

▲ 기뻐하는 IBK기업은행 선수들

여자 프로배구 IBK기업은행이 신생팀 SOOP을 꺾고 개막 3연승을 달렸습니다.기업은행은 어제(10일) 전남광주 SOOP 스타디움에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V리그 여자부 방문 경기에서 SOOP을 세트 점수 3-1(25-23 23-25 28-26 25-13)로 제압했습니다.마나베 마사요시 감독이 새롭게 지휘봉을 잡은 기업은행은 현대건설, GS칼텍스에 이어 SOOP까지 물리치며 시즌 초반 상승세를 이어갔습니다.3승으로 승점 9를 쌓은 기업은행은 선두 자리를 지켰습니다.반면 김세진 감독이 이끄는 SOOP은 개막 3연패에 빠지며 창단 첫 승을 다음으로 미뤘습니다.기업은행은 미들블로커 최정민과 이주아가 각각 19점, 17점을 올리며 승리를 이끌었습니다.오사나이 미와코(등록명 미와)와 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아)도 15점씩을 올렸고, 교체 투입된 전수민은 7점으로 힘을 보탰습니다.기업은행은 1세트 막판 집중력을 발휘해 기선을 제압했습니다.23-23에서 이주아의 이동 공격으로 세트 포인트를 만든 뒤 육서영이 고의정의 공격을 가로막아 첫 세트를 따냈습니다.그러나 2세트에서는 23-21로 앞서다가 4점을 내리 내주며 세트 점수 1-1을 허용했습니다.승부의 분수령은 3세트였습니다.8-14의 열세를 딛고 두 차례 세트 포인트 위기를 넘긴 뒤 듀스 접전을 벌였습니다.26-26에선 빅토리아의 오픈 공격과 상대 공격 범실로 두 점을 내리 따내면서 3세트를 가져왔습니다.기세를 올린 기업은행은 마지막 4세트에선 초반부터 격차를 벌려 25-13으로 승리를 확정했습니다.(사진=한국배구연맹(KOVO) 제공, 연합뉴스)