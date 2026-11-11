'우스만 개인 최다 33점' 한국전력, 삼성화재 꺾고 2연승

▲ 기뻐하는 한국전력 선수들

프로배구 한국전력이 새 아시아 쿼터 우스만 파야드 알리(등록명 우스만)의 맹활약을 앞세워 2연승을 달렸습니다.한국전력은 어제(10일) 대전 충무체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V리그 남자부 방문 경기에서 삼성화재를 세트 점수 3-1(22-25 25-22 25-23 35-33)로 꺾었습니다.지난 시즌 챔피언 대한항공에 이어 삼성화재까지 꺾은 한국전력은 2연승을 달리며 2승 1패, 승점 6을 기록했습니다.삼성화재는 2연패에 빠져 1승 2패, 승점 3에 머물렀습니다.우스만은 공격 성공률 60.00%로 팀 내 최다인 33점을 올렸습니다.V리그 첫 시즌을 치르는 파키스탄 국가대표 우스만은 앞선 두 경기에서 각각 12점과 5점에 그쳤지만, 이번엔 데뷔 후 최고의 활약으로 승리를 이끌었습니다.쉐론 베논 에번스(등록명 쇼)가 25점, 신영석이 블로킹 4개를 포함해 11점을 보탰습니다.삼성화재는 펠리페 호키(등록명 호키)가 양 팀 최다인 35점으로 분투했지만, 팀의 패배로 빛이 바랬습니다.한국전력은 1세트 서브 범실 8개를 쏟아내며 고전했습니다.21-23에서 배해찬솔의 서브 범실로 상대에게 세트 포인트를 내준 뒤 22-24에서 윤하준의 공격마저 벗어나 첫 세트를 내줬습니다.그러나 2세트 17-17에서 4연속 득점한 뒤 24-22에서 쇼의 오픈 공격으로 승부를 원점으로 돌렸습니다.3세트 14-16에선 우스만의 공격과 블로킹 등으로 3점을 내리 따내 역전한 뒤 24-23에서 신영석의 속공으로 세트를 가져갔습니다.4세트에는 10차례 듀스 끝에 33-33에서 쇼의 퀵오픈과 서재덕의 오픈 공격으로 마지막 두 점을 채워 승리를 확정했습니다.전남광주 SOOP 스타디움에서 열린 여자부 경기에선 IBK기업은행이 SOOP을 세트 점수 3-1(25-23 23-25 28-26 25-13)로 꺾었습니다.마나베 마사요시 감독이 새롭게 지휘봉을 잡은 기업은행은 현대건설과 GS칼텍스에 이어 SOOP까지 물리치며 개막 3연승을 달렸습니다.기업은행은 3승, 승점 9로 선두를 지켰고, SOOP은 승점 없이 개막 3연패에 빠졌습니다.기업은행은 최정민이 19점, 이주아가 17점을 올렸고, 오사나이 미와코(등록명 미와)와 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아)이 15점씩을 보탰습니다.SOOP은 고예림과 오드리아나 피츠모리스(등록명 오드리아나)가 18점씩을 올렸지만, 창단 첫 승을 다음으로 미뤘습니다.(사진=한국배구연맹(KOVO) 제공, 연합뉴스)