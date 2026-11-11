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'수원시장 측 불법 당원 모집' 의혹…전직 정무직 공무원 구속

안희재 기자
작성 2026.11.11 01:16 조회수
'수원시장 측 불법 당원 모집' 의혹…전직 정무직 공무원 구속
▲ 수원지법

지난 6·3 지방선거를 앞두고 이재준 경기 수원시장의 재선을 돕기 위해 권리당원을 불법 모집한 혐의를 받는 전직 수원시 정무직 공무원이 구속됐습니다.

수원지법은 공직선거법 위반 등 혐의를 받는 A 씨에 대해 "증거 인멸 및 도주 염려가 있다"며 어젯(10일)밤 구속영장을 발부했습니다.

A 씨와 함께 영장실질심사를 받은 이 시장 측 전 캠프 관계자와 지지자 등 5명은 구속을 피했습니다.

이들은 지난 6월 지선을 앞두고 더불어민주당 내 경선에 대비해 이 시장의 재선을 돕기 위한 목적으로 권리당원을 불법 모집한 혐의 등을 받습니다.

지난 3월 시민 고발로 수사에 나선 경찰은 A 씨의 시청 사무실과 민주당 경기도당 사무실 등을 압수수색하고 관련 자료를 분석한 끝에 사전 구속영장을 신청했습니다.

이 시장의 공모 여부에 대한 수사도 진행 중입니다.

앞서 지난 5월 이 시장 캠프 측은 이번 사건과 관련해 "A 씨는 선거 캠프 소속이 아니며 이 시장은 이번 사건과 아무런 관계가 없다"는 입장을 밝힌 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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